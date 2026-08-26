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Департамент миграции выдворил из Грузии 85 иностранных граждан
26.08.2026 11:10
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в тесной координации с соответствующими подразделениями министерства в течение последних дней выдворили из страны 85 граждан иностранных государств.
В результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены граждане Турции, Индии, Туркменистана, Азербайджана, России, Египта, Беларуси, Узбекистана, Эфиопии, Иордании, Кубы, Вьетнама, Бангладеш, Нигерии, Пакистана, Таиланда, Филиппин и других государств — всего 85 человек.
В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну.
С начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии 2726 иностранных граждан, незаконно находившихся в стране, что более чем в два раза превышает общий показатель прошлого года.
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