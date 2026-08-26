С 1 сентября на улицах, прилегающих к проспекту Руставели, будет введена временная схема движения

26.08.2026 13:23





По информации мэрии Тбилиси, в связи с идущими на проспекте Руставели реабилитационными работами муниципалитет столицы разработал временную схему автомобильного движения, которая вступит в силу с 1 сентября. О значении альтернативной схемы движения на улицах, прилегающих к главному проспекту столицы, мэр Тбилиси Каха Каладзе говорил в опубликованном сегодня видеообращении.



В частности, согласно новой схеме, на некоторых улицах будет введено двустороннее движение. Кроме того, разработаны два основных направления, по которым можно будет попасть к Тбилисской классической гимназии.



Как отметил Каха Каладзе, реабилитация проспекта Руставели станет лучшим проектом, которым все будут гордиться, однако до этого жителям столицы необходимо с пониманием и терпением относиться к дискомфорту, вызванному идущими работами.



«Несколько дней назад я говорил о том, насколько важно для нашего города осуществление этого проекта, а также о значении проспекта Руставели - его прошлом, настоящем и будущем, о том, насколько тяжелое состояние и какие проблемы существуют с точки зрения подземной инфраструктуры. Конечно, первое, что делается, это замена подземных коммуникаций, что сопровождается большим дискомфортом, особенно с точки зрения передвижения, а также шумом и пылью, которые беспокоят жителей, однако проведение работ такого масштаба иначе абсолютно невозможно. Соответственно, я просил всех потерпеть до конца ноября и поверьте, когда реабилитация завершится, это будет лучший проект, и мы все будем гордиться выполненной работой», - отметил Каха Каладзе.



По его словам, информация о временной схеме движения особенно важна для водителей, соответственно, в виде видеоролика она будет распространяться не только на социальных платформах, но и по телевидению, чтобы широкая общественность имела полную информацию об изменениях.



Что касается временной схемы движения, с 1 сентября на улице Павле Ингороква будет разрешено двустороннее движение. Двустороннее движение также будет разрешено на части улицы 9 Апреля, от пересечения с улицей Ингороква до пересечения с улицей Зураба Жвания. На определенном участке улицы Жвания (от пересечения с улицей 9 Апреля до пересечения с улицей Захария Чичинадзе) также будет двустороннее движение, а до пересечения с улицей Бесики движение будет односторонним.



Кроме того, участок улицы Бесики, в частности, от пересечения с улицей Жвания до пересечения с улицей Шевченко, будет односторонним. Односторонним также станет движение на улице Шевченко, от улицы Бесики в направлении улицы Чичинадзе; на улице Лермонтова движение по-прежнему будет односторонним, однако изменится направление - будет возможно проехать от улиц Кикодзе и Мачабели через улицу Лермонтова на улицу Шалвы Дадиани.



К Тбилисской классической гимназии возможно будет попасть по двум основным направлениям. В частности, водители с площади Свободы смогут попасть через улицы Леонидзе и Ингороква на улицу 9 Апреля, затем, повернув налево, на улицу Жвания и продолжить движение в направлении улиц Бесики и Шевченко. Также с улиц Чонкадзе и Поликарпа Какабадзе проехать на улицу Мтацминда, и через улицу Арсена - на улицы Бесики и Шевченко. Вернуться с улицы Шевченко, повернув налево, можно будет через улицы Жвания, 9 Апреля и Ингороква. Оттуда водители смогут через улицы Леонидзе и Кикодзе попасть на улицы Лермонтова и Дадиани, а также на площадь Свободы; на верхние улицы Мтацминда можно будет попасть с улицы 9 Апреля через улицу Арсена.





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