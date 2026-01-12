|
|
|
Майя Санду заявила, что поддержала бы объединение Молдовы с Румынией
12.01.2026 21:07
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что поддержит объединение страны с Румынией. Санду сказала об этом в подкасте The Rest Is Politics.
Санду заявила, что поддержит референдум по этому вопросу, поскольку ее стране становится все труднее выживать как независимому государству.
«Если бы был референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией. Посмотрите, что происходит вокруг Молдовы. Посмотрите, что происходит в мире. Такой маленькой стране, как Молдова, становится все труднее выживать как демократическое, суверенное государство и, конечно же, противостоять России», — сказала Санду.
Напомним, что Молдова была частью Румынии с 1918 по 1940 год.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна