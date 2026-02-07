В Грузии могут ввести обязательное страхование автомобилей

Власти Грузии планирует ввести в стране систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Это следует из плана законопроектной деятельности правительства, который дпланируется представить парламенту в ходе весенней сессии. План утверждил премьер Ираклий Кобахидзе 30 января.



Главный аргумент в пользу инициативы – быстрый рост числа автомобилей в стране и увеличение количества аварий. Отмечается, что участниками ДТП чаще всего становятся социально и экономически активные граждане, в том числе молодежь, а также уязвимые группы – дети и пожилые. Последствия аварий, как напоминают в правительстве, нередко приводят к пожизненным травмам, утрате трудоспособности и высоким расходам не только для пострадавших и их семей, но и для виновников ДТП, работодателей, системы здравоохранения и общества в целом.



«Проблема покрытия высоких расходов, вызванных дорожно-транспортными происшествиями, требует системного решения, которое с учетом десятилетий исследований и опыта многих стран может быть реализовано путем внедрения системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств», – говорится в плане.



Для создания этой системы каждый владелец автомобиля будет обязан приобрести страховой полис и уплачивать страховую премию. По утверждению правительства, обязательный характер страхования позволит обеспечить высокий уровень охвата и минимизировать стоимость полиса за счет полностью сформированного рынка. Конкретные размеры страховых премий и стоимость полисов пока не обозначены.



Власти также напоминают об обязательстве Грузии по сближению с законодательством Европейского союза, включая директиву, регулирующую страхование гражданской ответственности при использовании транспортных средств.



По состоянию на сентябрь 2025 года количество зарегистрированных в Грузии автомобилей достигло 1,9 млн единиц. Из них страховку имели лишь 8% или около 150 тыс. транспортных средств.

Грузия занимает первое место в Европе по числу дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В среднем в стране в ДТП ежегодно погибает 11 человек на 100 тысяч жителей, что в пять раз превышает лучший европейский показатель.



В 2024 году ДТП в Грузии унесли жизни 444 человек, а 7587 были травмированы. За девять месяцев 2025 года в авариях на дорогах погибли 345 человек (+41 г/г), а более 6 тысяч получили травмы (+637 г/г).



Эксперты неоднократно заявляли, что ключ к решению проблемы — это улучшение инфраструктуры и организации движения.



Источник: Новости - Грузия

