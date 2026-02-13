Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Президент Хорватии Зоран Миланович, его супруга и делегация посетили Мцхета


13.02.2026   18:52


Президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саня Мусич Миланович и сопровождающей делегацией посетил Мцхета. Об этом сообщает администрация президента.

По информации администрации, хорватские гости посетили монастырь Джвари и собор Светицховели.

Как отмечается в сообщении, в Мцхета президента Хорватии принимал государственный уполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Александр Загашвили.




