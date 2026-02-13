Президент Хорватии Зоран Миланович, его супруга и делегация посетили Мцхета

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саня Мусич Миланович и сопровождающей делегацией посетил Мцхета. Об этом сообщает администрация президента.



По информации администрации, хорватские гости посетили монастырь Джвари и собор Светицховели.



Как отмечается в сообщении, в Мцхета президента Хорватии принимал государственный уполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Александр Загашвили.











