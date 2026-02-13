|
|
|
Президент Хорватии Зоран Миланович, его супруга и делегация посетили Мцхета
13.02.2026 18:52
Президент Республики Хорватия Зоран Миланович вместе с супругой Саня Мусич Миланович и сопровождающей делегацией посетил Мцхета. Об этом сообщает администрация президента.
По информации администрации, хорватские гости посетили монастырь Джвари и собор Светицховели.
Как отмечается в сообщении, в Мцхета президента Хорватии принимал государственный уполномоченный в регионе Мцхета-Мтианети Александр Загашвили.
|
|
|
