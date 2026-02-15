|
Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ
15.02.2026 16:27
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
По сообщению МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества Грузии и ОБСЕ. Внимание было заострено на ситуации в оккупированных регионах Грузии.
«Глава МИД подчеркнула важность формата Женевских международных переговоров и включенности ОБСЕ в процесс мирного урегулирования конфликта.
Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вызовы безопасности и пути их преодоления.
Мака Бочоришвили подчеркнула сотрудничество и включенность в рамках ОБСЕ», - говорится в информации Министерства иностранных дел.
