Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.



По сообщению МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества Грузии и ОБСЕ. Внимание было заострено на ситуации в оккупированных регионах Грузии.



«Глава МИД подчеркнула важность формата Женевских международных переговоров и включенности ОБСЕ в процесс мирного урегулирования конфликта.



Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вызовы безопасности и пути их преодоления.



Мака Бочоришвили подчеркнула сотрудничество и включенность в рамках ОБСЕ», - говорится в информации Министерства иностранных дел.





