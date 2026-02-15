Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ


15.02.2026   16:27


В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

По сообщению МИД, на встрече обсуждались актуальные вопросы сотрудничества Грузии и ОБСЕ. Внимание было заострено на ситуации в оккупированных регионах Грузии.

«Глава МИД подчеркнула важность формата Женевских международных переговоров и включенности ОБСЕ в процесс мирного урегулирования конфликта.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, вызовы безопасности и пути их преодоления.

Мака Бочоришвили подчеркнула сотрудничество и включенность в рамках ОБСЕ», - говорится в информации Министерства иностранных дел.


