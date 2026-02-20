Николоз Самхарадзе выступил с речью на пленарном заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

20.02.2026 20:28





Председатель Комитета по внешним связям и глава постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николоз Самхарадзе принимает участие в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Об этом сообщает парламент Грузии.



По информации парламента, Николоз Самхарадзе выступил на пленарном заседании ассамблеи, где говорил о важности защиты фундаментальных принципов международного права, особенно принципа территориальной целостности, а также о тревожных тенденциях, проявившихся в последнее время.



«События последнего времени подтверждают, насколько хрупкой является приверженность крупных государств основным нормам международного права. Это особенно тревожно для таких государств, как Грузия, чьи регионы — Абхазия и Цхинвальский регион — оккупированы Россией», — заявил Николоз Самхарадзе.



Глава делегации обратил внимание на тяжёлую гуманитарную ситуацию в оккупированных регионах. По его словам, поддерживаемые Россией де-факто «власти» ограничивают право этнических грузинских детей на получение образования на родном языке. Параллельно оккупационные силы систематически изменяют облик грузинских церквей и монастырей, целенаправленно стирая следы грузинского религиозного и культурного наследия на земле, которая исторически является неотъемлемой частью грузинской государственности.



По словам председателя Комитета по внешним связям, разочаровывает позиция некоторых государств по данному вопросу, которые считают себя друзьями Грузии.



«До сих пор ряд европейских государств и сам Европейский союз воздерживаются от того, чтобы официально назвать незаконное присутствие России на оккупированных территориях Грузии оккупацией. В то же время они поддерживают тесные отношения с государствами и режимами, которые по указанию Москвы признают »независимость» Абхазии и Цхинвальского региона», — заявил Николоз Самхарадзе.



По его словам, Европейский союз в 2026–2027 годах выделил Сирии пакет финансовой помощи в размере более 600 миллионов евро, однако не связал эту помощь с отменой признания новой сирийской властью «независимости» Абхазии и Цхинвальского региона. По его утверждению, аналогичная ситуация касается и ещё одного нарушителя территориальной целостности Грузии — Науру, которая участвует в различных программах ЕС и получает поддержку в размере миллионов евро.



Николоз Самхарадзе подчеркнул, что финансовая поддержка государств, нарушающих международное право, ещё больше ослабляет принцип территориальной целостности и создаёт опасный прецедент. По его словам, любая финансовая помощь должна быть чётко связана с уважением фундаментальных норм международного права.



В завершение выступления председатель Комитета по внешним связям и глава Постоянной делегации парламента Грузии в ПА ОБСЕ призвал международных партнёров быть последовательными в отношении собственных принципов и на практике защищать те ценности, приверженность которым они декларируют.



В столице Австрии Вене проходит 25-я зимняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой принимают участие Николоз Самхарадзе и член парламента, член постоянной делегации парламента Грузии в ПА ОБСЕ Эка Сепашвили, говорится в сообщении парламента.





