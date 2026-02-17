|
Грузия в списке «дружественных стран» РФ — с оговоркой «относительно»
17.02.2026 20:05
Россия считает Грузию «относительно дружественной» страной. Российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК, укомплектованный бывшими сотрудниками советских и российских спецслужб) обнародовал рейтинг «дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран» 2025 года.
В 2024 году рейтинг Грузии вырос с 12 до 15 баллов, а в 2025-ом страна отметилась 19,4 баллами и заняла место под категорией «Относительно дружественные/недружественные коммуникационные режимы».
Отмечается, что отношения Тбилиси и Москвы — это не союз, но и не «открытый разрыв» — это прагматичное, «управляемое» соседство, которое на данном этапе «не меняет стратегически прозападной (хотя и конфликтной с ЕС) ориентации Грузии».
Российские эксперты связывают «улучшение» показателей Грузии с коммуникациями по экономическим направлениям и отношением к России, этническим русским и русскоязычному населению, а также небольшое «увеличение в показателях медиакоммуникаций и коммуникаций НКО».
Однако российские исследователи подчеркнули, что Грузия имеет «неприемлемые» позиции по Сухуми и Цхинвали, отметив, что при этом страна остается экономическим партнером «по ряду ключевых направлений и не оппозиционным, не рискогенным гуманитарным фактором».
Максимальный балл рейтинга — 100. Самыми «дружественными» РФ странами названы оккупированные регионы Грузии — Цхинвальский регион (95,9 балла) и Абхазия (90,5 балла).
Далее — Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан.
Соседние Грузии страны — Армения (49,8 баллов) и Азербайджан (48,4 балла) — по-прежнему считаются «друзьями» России, несмотря на подвижки к Западу.
«Недружественными» названы Молдова, Литва, Латвия, Эстония, Украина, которая имеет 99 баллов из 100.
