В ЕС отреагировали на остановку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину

17.02.2026 20:56





Приостановление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину в результате разрушения украинского нефтепровода "Дружба" российскими беспилотниками не несет неотложной угрозы энергетической безопасности этих государств.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, отвечая на вопрос журналистов 17 февраля.



Еврокомиссия не видит угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии в краткосрочном периоде из-за разрушения украинского нефтепровода "Дружба".



"Вчера Венгрия уведомила нас о своем желании воспользоваться временным исключением для импорта российской сырой нефти через Хорватию на фоне прекращения потока нефти по "Дружбе", – рассказала Итконен.



Она напомнила, что разрушение нефтепровода "Дружба" было вызвано "атаками беспилотников со стороны России, которые разрушили тот конкретный участок".





"Напомню, что краткосрочных рисков для безопасности поставок (нефти) нет, поскольку оба государства-члена – Венгрия и Словакия – имеют запасы нефти на 90 дней. Это стало возможным благодаря политике REPowerEU, которую мы внедряем с 2020 года", – сообщила пресс-секретарь.



Итконен подчеркнула, что для ЕС "главное то, чтобы наши государства-члены имели энергетическую безопасность и не имели проблем с безопасностью поставок".



"Мы остаемся в контакте со всеми соответствующими сторонами, связанными с этим инцидентом и его последствиями. Мы готовы созвать заседание Координационной группы по вопросам нефти (Emergency Oil Coordination Group), чтобы обсудить возможное влияние перебоев в поставках и любые возможные альтернативы поставкам топлива", – сказала она.



Также пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что ЕС "находится в контакте с Украиной по поводу сроков ремонта трубопровода – как быстро он сможет снова заработать".



Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит российской нефти через трубопровод Adria из-за приостановления транзита российского газа по трубопроводу "Дружба".



Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии путем препятствования работе нефтепровода "Дружба".



Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Венгрия готовится в очередной раз пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод "Дружба".



В прошлом году правитель РФ Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо ограничить Украине поставки газа реверсом и электричества из Европы, чтобы Киев перестал наносить удары по энергетической инфраструктуре, ведущей на Запад.





