В Грузии подорожает вход в каньоны и пещеры
17.02.2026 21:33
Агентство охраняемых территорий сообщило о повышении стоимости билетов на посещение каньонов и пещер. Новые тарифы вступят в силу с 1 апреля.
В зависимости от категории, цены увеличатся в диапазоне от 3 до 20 лари.
В ведомстве объясняют, что полученные доходы направляются на:
— охрану природы и восстановление экосистем;
— мониторинг биоразнообразия;
— содержание инфраструктуры и обеспечение безопасности;
— развитие экотуризма и создание новых туристических объектов.
По информации агентства, модернизация инфраструктуры и внедрение международных стандартов требуют роста эксплуатационных расходов, что и стало причиной пересмотра цен.
Также сообщается о введении «комбо-билетов» — одного билета, позволяющего посетить сразу несколько локаций по более выгодной цене. Ожидается, что это упростит планирование поездок и сделает посещение природных объектов более удобным для туристов.
Повышение цен уже вызвало обсуждение среди путешественников и представителей туриндустрии.
