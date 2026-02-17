В Грузии подорожает вход в каньоны и пещеры

Агентство охраняемых территорий сообщило о повышении стоимости билетов на посещение каньонов и пещер. Новые тарифы вступят в силу с 1 апреля.



В зависимости от категории, цены увеличатся в диапазоне от 3 до 20 лари.



В ведомстве объясняют, что полученные доходы направляются на:

— охрану природы и восстановление экосистем;

— мониторинг биоразнообразия;

— содержание инфраструктуры и обеспечение безопасности;

— развитие экотуризма и создание новых туристических объектов.



По информации агентства, модернизация инфраструктуры и внедрение международных стандартов требуют роста эксплуатационных расходов, что и стало причиной пересмотра цен.



Также сообщается о введении «комбо-билетов» — одного билета, позволяющего посетить сразу несколько локаций по более выгодной цене. Ожидается, что это упростит планирование поездок и сделает посещение природных объектов более удобным для туристов.



Повышение цен уже вызвало обсуждение среди путешественников и представителей туриндустрии.





