Военно-Грузинская дорога: ограничения из-за снега и гололёда
17.02.2026 23:27
Из-за сильного снегопада и гололёда на участке международной автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс (км 93–107, Гудаури (Поста) – Коби) временно запрещено движение грузового транспорта с прицепами и полуприцепами.
Для остальных видов автотранспорта проезд разрешён.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета–Гудаури и Гудаури (Поста) – Коби движение осуществляется в режиме безостановочного проезда.
При этом на отрезке Гудаури (Поста) – Коби транспорт будет двигаться исключительно через противолавинные тоннели.
Водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности.
