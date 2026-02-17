Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Военно-Грузинская дорога: ограничения из-за снега и гололёда


17.02.2026   23:27


Из-за сильного снегопада и гололёда на участке международной автодороги Мцхета–Степанцминда–Ларс (км 93–107, Гудаури (Поста) – Коби) временно запрещено движение грузового транспорта с прицепами и полуприцепами.

Для остальных видов автотранспорта проезд разрешён.

По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета–Гудаури и Гудаури (Поста) – Коби движение осуществляется в режиме безостановочного проезда.

При этом на отрезке Гудаури (Поста) – Коби транспорт будет двигаться исключительно через противолавинные тоннели.

Водителям рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности.


