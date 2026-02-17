СГБ уточняет, что Давиташвили был вызван на опрос, а не на встречу

17.02.2026 23:26





В Службе государственной безопасности поясняют, что бывший вице-премьер Леван Давиташвили был на опросе в Антикоррупционном агентстве по конкретному уголовному делу, а не на встрече.



В СГБ «Интерпрессньюс» сообщили, что в ходе опроса вопрос, связанный с рисками, касался газоснабжения Грузии и ухудшения условий для Грузии заключенным соглашением, что расследуется, а не газоснабжения ЕС.



Кроме того, в ведомстве отмечают, что в случае подобной интерпретации СГБ готова обнародовать протокол опроса с согласия опрошенного лица.



«В интервью, данном Леваном Давиташвили после выхода из СГБ, две существенные неточности:



Давиташвили находился в Антикоррупционном агентстве на опросе по конкретному уголовному делу, а не на встрече для обсуждения вопросов.



В ходе опроса вопрос, связанный с рисками, касался газоснабжения Грузии и ухудшения условий для Грузии заключенным соглашением, что расследуется, а не газоснабжения ЕС - о рисках в этом плане в опросе не сказано ни слова!



Если снова будет подобная интерпретация, ложная информация или спекуляция в связи с этим, мы готовы обнародовать протокол опроса (с согласия опрошенного лица)», - отмечают в СГБ.





