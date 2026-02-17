|
|
|
СГБ уточняет, что Давиташвили был вызван на опрос, а не на встречу
17.02.2026 23:26
В Службе государственной безопасности поясняют, что бывший вице-премьер Леван Давиташвили был на опросе в Антикоррупционном агентстве по конкретному уголовному делу, а не на встрече.
В СГБ «Интерпрессньюс» сообщили, что в ходе опроса вопрос, связанный с рисками, касался газоснабжения Грузии и ухудшения условий для Грузии заключенным соглашением, что расследуется, а не газоснабжения ЕС.
Кроме того, в ведомстве отмечают, что в случае подобной интерпретации СГБ готова обнародовать протокол опроса с согласия опрошенного лица.
«В интервью, данном Леваном Давиташвили после выхода из СГБ, две существенные неточности:
Давиташвили находился в Антикоррупционном агентстве на опросе по конкретному уголовному делу, а не на встрече для обсуждения вопросов.
В ходе опроса вопрос, связанный с рисками, касался газоснабжения Грузии и ухудшения условий для Грузии заключенным соглашением, что расследуется, а не газоснабжения ЕС - о рисках в этом плане в опросе не сказано ни слова!
Если снова будет подобная интерпретация, ложная информация или спекуляция в связи с этим, мы готовы обнародовать протокол опроса (с согласия опрошенного лица)», - отмечают в СГБ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна