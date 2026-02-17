Yandex Eats покидает грузинский рынок сервисов доставки?

Сервис доставки Yandex Еда уходит с грузинского рынка. Об этом в сети LinkedIn пишет глава операций компании Георгий Чолария.



По его словам, было принято «глобальное решение о сворачивании местных операций».



Чолария отметил, что гордится проектом, поскольку бизнес был превращен в «структурированную, ориентированную на результаты операцию с четкой подотчетностью и высокими стандартами исполнения».



«В 2025 году наш рынок продемонстрировал самые высокие операционные результаты среди всех международных рынков компании — благодаря целеустремленности, дисциплине и последовательному руководству. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия. Создавать сильные команды и достигать результатов в конкурентной среде никогда не бывает легко — и именно это делает эту работу значимой», — пишет он.



Между тем, пресс-служба Yandex Georgia опровергла информацию об уходе компании из Грузии.



«Сервис Еда в Yandex Go продолжает работать в Грузии, но оптимизирует ресурсы на маркетинг и управление операциями в некоторых направлениях»— ответили в пресс-службе Yandex Georgia.



Сервис Yandex Eats начал работу в Грузии с октября 2024 года, а с июня 2025 года — в Батуми через приложение Yandeх Go, предлагая акции и скидки в различных заведениях.



Такси Yandex в стране работает с августа 2016 года.





