Италия и Венгрия против санкций ЕС в отношении грузинского порта Кулеви


17.02.2026   21:03


Италия и Венгрия выступили против введения санкций ЕС в отношении грузинского порта Кулеви. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией».

Еврокомиссия в начале февраля представила предложения в рамках 20-го пакета санкций против России.
Впервые пакет предусматривает введение санкций в отношении портов третьих стран, в частности, речь о портах Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. В ЕС считают, что эти порты могут использоваться для морских перевозок сырой нефти или нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами.

По данным из источников в Брюсселе, Италия и Венгрия не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греция и Мальта обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии.


