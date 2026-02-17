Италия и Венгрия против санкций ЕС в отношении грузинского порта Кулеви

Италия и Венгрия выступили против введения санкций ЕС в отношении грузинского порта Кулеви. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с ситуацией».



Еврокомиссия в начале февраля представила предложения в рамках 20-го пакета санкций против России.

Впервые пакет предусматривает введение санкций в отношении портов третьих стран, в частности, речь о портах Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии. В ЕС считают, что эти порты могут использоваться для морских перевозок сырой нефти или нефтепродуктов, добываемых в России или экспортируемых российскими судами.



По данным из источников в Брюсселе, Италия и Венгрия не хотят поддерживать санкции в отношении порта Кулеви в Грузии, в Греция и Мальта обеспокоены возможными ограничениями на порт Каримун в Индонезии.



Источник: Новости - Грузия

