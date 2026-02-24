Опубликован проект отчета комитета по иностранным делам Европарламента по Грузии

«Грузинская мечта» не только приостановила курс европейской интеграции Грузии, но фактически заменила его противоположный, - говорится в проекте доклада по Грузии, подготовленном европарламентарием Расой Юкнявичене.



Проект доклада Юкнявичене представит 25 февраля в Комитете по иностранным делам Европейского парламента.



В документе выражается полная солидарность с грузинским народом, который «на фоне демократического отката, репрессий, враждебной риторики, дезинформации и угроз продолжает борьбу за европейскую и демократическую Грузию».



В докладе отмечается «факт отката по всем девяти приоритетам, выполнение которых являлось условием предоставления Грузии статуса кандидата».



Проект «подчёркивает абсурдность заявлений »Грузинской мечты» о том, что интеграция в ЕС остаётся главным приоритетом, в то время как её высшие должностные лица и связанные с правительством медиа ведут систематическую кампанию и распространяют манипулятивные нарративы, дезинформацию и теории заговора против ЕС, его официальных лиц и дипломатов», а также «осуждает тот факт, что после сфальсифицированных парламентских выборов октября 2024 года »Грузинская мечта» ещё более усилила движение к полному авторитаризму». В документе подчёркивается, что введённые ЕС и его государствами-членами целевые персональные санкции против Бидзины Иванишвили, лидеров «Грузинской мечты», судей, прокуроров и других должностных лиц, ответственных за демократический откат, фальсификацию выборов, нарушения прав человека и преследование политических оппонентов и активистов, являются важным инструментом борьбы с безнаказанностью.



Также проект «считает невозможным взаимодействие с властями Грузии до тех пор, пока не будет изменён их текущий курс репрессий, ограничений и дезинформации, направленной против ЕС».



В документе отмечается, что большинство оппозиционных партий объявили бойкот муниципальным выборам 4 октября 2025 года, и выражается сожаление в связи с тем, что внесённые в Избирательный кодекс изменения установили новые ограничения для местных наблюдателей, СМИ и регистрации избирательных субъектов.



Доклад «подчёркивает изменения в законе о грантах, объявленные 28 января 2026 года, которые существенно расширяют определение понятия »грант» и делают получение финансирования из-за рубежа без предварительного разрешения правительства уголовным преступлением». Проект «выражает обеспокоенность тем, что »Грузинская мечта» уже приняла ряд законопроектов, направленных на подавление гражданского общества и независимых СМИ», и вновь призывает к немедленному освобождению всех политических заключённых и других незаконно задержанных лиц.



Документ «осуждает преследование политических оппонентов со стороны »Грузинской мечты», их незаконные задержания, угрозы и физические нападения» и призывает к немедленному освобождению всех оппозиционных политиков, задержанных по политическим мотивам. Также выражается обеспокоенность в связи с конституционным иском, внесённым 88 депутатами парламента Грузии, о признании деятельности трёх основных оппозиционных партий неконституционной.



Кроме того, доклад «приветствует запуск Московского механизма ОБСЕ» и отмечает, что предложение Комиссии о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических, служебных и официальных паспортов Грузии является прямым следствием нарушения фундаментальных ценностей режимом »Грузинской мечты». В документе выражается сожаление, что введение общеевропейского запрета на безвизовые поездки для грузинских официальных лиц, ответственных за демократический откат и репрессии, стало невозможным из-за сопротивления Венгрии и Словакии. Предупреждается, что бездействие властей Грузии может привести к приостановке безвизового режима для всего населения страны.



В проекте также отмечается, что уровень соответствия Грузии заявлениям Верховного представителя ЕС и решениям Совета по санкциям снизился до 40%. Вызывает разочарование тот факт, что Грузия систематически не присоединяется к международным и европейским инициативам в поддержку Украины. Доклад призывает власти Грузии усилить сотрудничество, чтобы не допустить использования территории страны для обхода санкций ЕС, и отмечает, что после отказа от курса евроатлантической интеграции »Грузинская мечта» выбрала направление сотрудничества с Китаем, Россией и Ираном.



Проект доклада «вновь решительно осуждает продолжающуюся оккупацию Россией регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии, и процесс »бордеризации», что представляет собой нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии».





