Каллас: Россия не выполняет международные обязательства о выводе войск с территорий Грузии и Молдовы


24.02.2026   10:56


Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявила, что Москва, несмотря на международные соглашения, до сих пор не вывела свои войска с оккупированных ею территорий — Молдовы и Грузии.

После встречи глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе верховный представитель Евросоюза подчеркнула, что существует по меньшей мере 30 соглашений и обязательств, которые Россия сейчас не выполняет.

«Молдова давно согласилась вывести войска с оккупированных территорий. У нас такая же ситуация в Грузии и других местах», — отметила политик.

Каллас подчеркнула, что первостепенный вопрос — в том, чтобы «Россия выполнила свои обязательства по существующим международным соглашениям, которые предусматривают вывод ее войск с оккупированных территорий».

Каллас отметила, что поделилась документом со странами-членами Евросоюза об уступках, которые Брюссель должен увидеть от России.


