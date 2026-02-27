Кобахидзе: Мы предлагаем ЕС возобновить диалог!

27.02.2026 17:32





В июне 2024 года Евросоюз в одностороннем порядке, по собственному решению, сам приостановил политический диалог с Грузией - мы предлагаем ЕС возобновить диалог! Мы предлагаем открытый и прозрачный диалог! Я не вижу никаких реальных рычагов для перезагрузки отношений, кроме этого, - так ответил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на вопрос о продолжении отношений с ЕС.



Как отметил Кобахидзе, «единственный рычаг - это открытая и прозрачная дискуссия, которая должна возобновиться».



«Мы предлагаем это ЕС - мы предлагаем ЕС обновить свое решение. В июне 2024 года они приняли решение о приостановке политического диалога. Если они пересмотрят это решение, мы полностью готовы», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе также заявил сегодня, что правительство Грузии продолжит выполнять обязательства по европейской интеграции, которые, по его словам, вытекают из соглашения об ассоциации и соглашения о свободной торговле.



«Это наша повестка дня. Если со стороны европейской бюрократии будет здоровое отношение, в этом случае с точки зрения грузино-европейских отношений все будет надлежащим образом. Главное, чтобы они изменили свое отношение и проявили справедливое отношение к грузинскому народу», - заявил Ираклий Кобахидзе.





