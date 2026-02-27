Политсовет «Грузинской мечты»: Никакие санкции не могут заставить национального вещателя отказаться говорить правду

Реальным мотивом атаки на свободные грузинские СМИ было дать дискредитированной, полуживой-полумертвой оппозиции небольшой шанс сохранить пульс – никто в Грузии не сможет заглушить правдивое слово, потому что, как вода обязательно находит русло, так и истина всегда найдет свой путь, - об этом говорится в заявлении политсовета «Грузинской мечты» по вопросу санкцирования Великобританией двух грузинских телеканалов «Имеди» и «POSTV», которое было представлено общественности премьер-министром Ираклием Кобахидзе.



«Великобритания ввела санкции против двух ведущих грузинских телекомпаний, что является беспрецедентным примером открытой атаки на свободные СМИ. Этот факт, с одной стороны, трагичен, а с другой комичен, исходя из официального повода, который был использован для введения санкций. Естественно, истинным мотивом атаки на свободные грузинские СМИ было дать небольшой шанс сохранить пульс дискредитированной, полуживой-полумертвой оппозиции. Для иностранных недоброжелателей нашей страны необходимость этого по-прежнему остро стоит на повестке дня. Они видят, что с одной стороны стоящая на службе грузинского народа «Грузинская мечта», которой грузинский народ дважды за последние два года выражал свое доверие, а с другой - радикальная оппозиция, находящаяся на службе внешних сил, иностранная агентура, для которой легитимация со стороны грузинского народа ничего не значит, и которую не волнует ничего, кроме невозможности выполнить задания зарубежных покровителей. Этих людей точнее всего описывает слово «без родины», что еще раз продемонстрировала их реакция на британские санкции. Уже всем очевидно, и они сами этого не скрывают, что для этих людей без родины не только родина, которая является гораздо более возвышенным и эмоциональным понятием, но даже государство и государственность ничего не значат. На самом деле у них есть единственная мотивация - стоя на коленях ждать указаний от зарубежных покровителей, безусловное выполнение которых - их единственная обязанность.



Логично, что они ждут спасения только от зарубежных покровителей, особенно когда очевидно, что они не только испытывают трудности, но и находятся на грани политического существования или его отсутствия. Для этих людей единственным источником легитимации является поддержка не грузинского народа, а иностранных покровителей. Многовековая история нашей страны убедительно научила нас тому, что каждый грузин по паспорту, который приходил в эту страну и действовал при поддержке и по указаниям иностранных сил, принес лишь хаос, разрушение и порабощение.



Разумеется, никакие санкции не смогут заставить национального вещателя отказаться от того, чтобы говорить правду и информирования грузинского общества. Никто в Грузии не сможет заглушить правдивое слово, потому что, как вода обязательно находит русло, так и истина всегда найдет свой путь. На этом фоне особенно комичен и трагичен радостный шум, который люди без родины, без государственного мышления и без ощущения государственности проявили по поводу иностранной атаки на свободу СМИ. Эта реакция - лучшая люстрация того, с людьми какой системы ценностей мы имеем дело», - считает политсовет «Грузинской мечты».





