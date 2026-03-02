|
Тина Бокучава: Мы должны единством победить Бидзину Иванишвили
02.03.2026 22:58
Сегодня мы договорились о единых правилах действий и стратегии, и это правильный шаг, - заявила после встречи оппозиционных партий председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.
По её словам, «Единое национальное движение» всегда выступало, выступает и будет выступать за единство.
«Понятно, что между нами существуют различия, однако »Единое национальное движение» было, есть и всегда будет сторонником единства, потому что считаем, что именно единством мы должны победить Бидзину Иванишвили. Сегодня мы согласовали единые правила действий и стратегию, и это правильный шаг в направлении ответа на общественный запрос относительно оппозиционного единства. В этом смысле сегодняшний день действительно важен», - заявила Тина Бокучава.
Напомним, между частью оппозиционных партий был сформирован «Альянс оппозиции». Документ подписали «Коалиция за перемены», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Федералисты», «Национально-демократическая партия», «Европейская Грузия» и «Площадь свободы».
