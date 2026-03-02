«Гахария за Грузию»: все партии в «альянсе оппозиции» — «наци» — и официально, и по ДНК

Депутат от оппозиционной партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе прокомментировал объединение 9 оппозиционных сил в «альянс оппозиции» — по его словам, это представители «Нацдвижения» и официально, и по ДНК. Политик подчеркнул, что этот фланг — «красная линия» для партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария.



Шарашидзе заявил, что объединились партии с «радикальной ДНК», потому этот шаг был логичным.



«У кого из них отличающееся прошлое? Абсолютно у всех одинаковое прошлое: все те партии, которые сегодня находится в этом альянсе, являются подразделением «Национального движения». Все 9 являются, все бывшие «наци» — как официально, так и по ДНК.



Быть «нацем» — это не членство в партии и не партийная биография, быть «нацем» — это идеология и назовите, кто из них изменил идеологию «нацев»?



По сей день все следуют этой идеологии, и именно поэтому они неприемлемы для большей части общества», — заявил Георгий Шарашидзе.



Источник: SOVA

