Минобразования допустило исключения в процессе зачисления на 2026-2027 учебный год

03.03.2026 11:36





В порядке исключения, однократно, в 2026–2027 учебном году будет предоставлена возможность регистрации в первый класс детям, которым исполнится шесть лет включительно до 31 декабря. Об этом заявил министр образования, науки и молодёжи Грузии Гиви Миканадзе.



По словам Миканадзе, решение принято с учётом наилучших интересов родителей.



«На основании консультаций с премьер-министром Ираклием Кобахидзе было принято решение, что в виде исключения, однократно, в 2026–2027 учебном году право на регистрацию в первый класс получат дети, которым исполнится шесть лет включительно до 31 декабря. Для нас принципиально важно слышать и учитывать мнение общества и граждан. Презентация и анонс национальной концепции реформы состоялись в декабре 2025 года, соответственно, мы постарались сделать переходный период максимально упрощённым для школьного сообщества. Большинство родителей уже вело переговоры с конкретными школами и готовит детей к первому классу. Исходя из этого, мы поставили в приоритет наилучшие интересы родителей», — заявил Гиви Миканадзе.



Как отметил министр, сотрудничество со школьным сообществом, экспертами и родителями будет продолжено, чтобы все решения были направлены на защиту лучших интересов общества.



«Обществу известно, что мы начали реформу системы общего образования, в рамках которой работаем по различным направлениям с целью повышения качества образования в школах и улучшения школьной среды. В частности, одна из инициатив касается школьного возраста. А именно — в рамках реформы регистрация ребёнка в первый класс будет возможна только в том случае, если ему исполнится шесть лет включительно до 15 сентября. Наша инициатива основывается на международной практике, которая учитывает социально-эмоциональную готовность ребёнка к включению в школьный процесс, а также развитие у него минимальных компетенций и необходимых навыков. В последнее время это решение стало предметом общественного обсуждения. По данному вопросу мы вели активные дискуссии, встречались с представителями школьного сообщества в разных регионах, в том числе с родителями, от которых, помимо темы школьного возраста, получили информацию и о ряде других актуальных вызовов. Кроме того, мы систематически знакомились с информацией, распространяемой в социальных сетях, многочисленными обращениями и заявлениями. Ещё раз хочу подчеркнуть, что для нас важно содействовать повышению качества образования и максимально адаптировать процессы к потребностям общества. Мы неоднократно отмечали, что всегда интересно слышать разные позиции, в том числе критические, если они аргументированы и обоснованы. Главной целью реформы мы определили создание в школах образовательной среды, ориентированной на ученика и его развитие. Соответственно, мы продолжим сотрудничество со школьным сообществом, экспертами, родителями и другими целевыми группами, чтобы все решения были направлены на защиту лучших интересов нашего общества и основывались на профессиональном анализе», — отметил Гиви Миканадзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





