Премьер-министр Армении посетит сегодня Грузию

03.03.2026 11:37





Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 марта посетит Грузию с рабочим визитом.



По информации администрации правительства, после встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Армении.



Премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.



«Армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



После встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз, под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Армении. Премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.



Премьер-министр Республики Армения прибудет в Грузию с делегацией, в составе которой глава администрации премьер-министра Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваган Костанян», - отмечается в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





