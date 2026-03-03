|
Премьер-министр Армении посетит сегодня Грузию
03.03.2026 11:37
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 марта посетит Грузию с рабочим визитом.
По информации администрации правительства, после встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Армении.
Премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.
«Армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Премьер-министр Республики Армения прибудет в Грузию с делегацией, в составе которой глава администрации премьер-министра Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваган Костанян», - отмечается в информации.
