Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Армении посетит сегодня Грузию


03.03.2026   11:37


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян 3-4 марта посетит Грузию с рабочим визитом.

По информации администрации правительства, после встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Армении.

Премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.

«Армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

После встречи премьер-министров двух стран с глазу на глаз, под сопредседательством Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Грузии и Армении. Премьер-министры выступят с совместными заявлениями для СМИ.

Премьер-министр Республики Армения прибудет в Грузию с делегацией, в составе которой глава администрации премьер-министра Араик Арутюнян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян, министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, министр территориального управления и инфраструктуры Давид Худатян, министр экономики Геворг Папоян и заместитель министра иностранных дел Ваган Костанян», - отмечается в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна