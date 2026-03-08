Омбудсмен: В 2025 году было выявлено 12 фактов убийства и 21 факт попытки убийства женщин

Народный защитник Грузии распространил заявление по случаю Международного женского дня.



Омбудсмен призывает государство предпринять системные и эффективные шаги для защиты прав женщин, расширения их возможностей, а также для обеспечения равного участия в политической и экономической жизни.



По оценке народного защитника Левана Иоселиани, полноценная реализация трудовых прав женщин, их равное участие в экономической жизни и равная оплата труда по-прежнему остаются серьёзным вызовом.



По данным омбудсмена, в 2025 году было выявлено 12 случаев убийства и 21 случай попытки убийства женщин. Отмечаются и случаи, когда, несмотря на предварительную информацию государства о возможном насилии, предотвратить убийство женщины или попытку убийства не удалось.



«Празднование 8 марта - Международного женского дня, связано с вопросами защиты трудовых прав женщин, содействия их участию в процессе принятия решений и борьбы за искоренение насилия, и эта повестка по-прежнему остаётся актуальной. В борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием Грузия за последнее десятилетие усилила правовую базу в сфере предотвращения и реагирования на насилие, внедрила различные механизмы защиты и поддержки, укрепила сервисы помощи жертвам и улучшила координацию соответствующих ведомств. Эти реформы оказали значительное влияние на выявление случаев насилия, их предотвращение и эффективное реагирование. Вместе с тем государству по-прежнему необходимо проводить последовательную и эффективную политику для дальнейшего укрепления системы борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием. По информации Генеральной прокуратуры Грузии, в 2025 году было выявлено 12 случаев убийства женщин и 21 случай попытки убийства. По-прежнему фиксируются случаи, когда, несмотря на предварительную информацию государства о возможном насилии, предотвратить убийство или попытку убийства не удаётся. Несмотря на предпринятые меры по экономическому усилению женщин, полноценная реализация их трудовых прав, равное участие в экономической жизни и равная оплата труда остаются серьёзным вызовом. Народный защитник призывает государство предпринять системные и эффективные шаги для защиты прав женщин, их расширения возможностей и обеспечения равного участия в политической и экономической жизни и выражает готовность сотрудничать с государственными ведомствами в процессе достижения равенства», - говорится в заявлении омбудсмена.





