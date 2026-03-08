Махашвили и президент ПА ОБСЕ находились у оккупационной линии в селе Хурвалети

08.03.2026 21:40





По информации Парламента Грузии, председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Леван Махашвили вместе с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс Сампьетро и членами сопровождающей его делегации побывали у оккупационной линии в селе Хурвалети.



Как сообщается, Леван Махашвили ознакомил членов делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ с продолжающейся оккупацией Россией регионов Грузии и её негативными последствиями, проблемами местного населения, проживающего на месте, а также с вызовами и угрозами безопасности, связанными с оккупацией для Грузии.



«Делегацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ возглавляет её президент Пере Жоан Понс Сампьетро. В состав делегации также входят: вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и специальный представитель по Южному Кавказу Луиш Граса, заместитель председателя Комитета по политическим вопросам и безопасности Евросима Пейович, заместитель председателя Комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр, а также генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ Роберто Монтелла», - говорится в информации парламента Грузии.





