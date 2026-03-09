Саакашвили: Приветствую консолидацию оппозиции, считаю это шагом вперед

09.03.2026 14:56





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в Тбилисском городском суде во время рассмотрения дела о событиях 7 ноября:



«Я приветствую консолидацию оппозиции, в любом случае считаю это шагом вперёд. Сейчас наступает год окончания диктаторов».



По его словам, сегодня Грузия полностью уязвима.



«Прежде всего, я требую, чтобы в суде, если его ещё не вызвали, допросили Гиви Таргамадзе. Он сделал очень важное телевизионное заявление, где подробно рассказал, как готовились ноябрьские акции генералами в Минске, как об этом говорил Лукашенко и как развивался этот заговор против Грузии. Я хочу поговорить о сегодняшней ситуации и о том, как она выглядит. На самом деле, Грузия осталась полностью уязвимой и беспомощной. В те годы, которые рассматривает этот процесс, у Грузии были очень хорошие системы внешней защиты, предоставленные Украиной, которые есть и сегодня, но после 2012 года не было закуплено ни одной ракеты для системы внешней защиты. У Грузии было твёрдое соглашение с США, по которому системы внешней защиты должны были поступить уже в 2013 году. Затем пришёл Иванишвили и отказался от подобных систем.



Был отвергнут вариант с вертолётами типа «Чероки», которых должно было быть как минимум 12. Это система для перемещения большого числа военного персонала. Грузия осталась полностью уязвимой и беспомощной. Мы планировали серийное производство крылатых ракет с конца 2012 года — в этом тоже отказали. В производстве «Дельта» была одна из самых совершенных систем управления огнём в мире, боевые машины пехоты. На это производство тоже был отказ. В «Дельте» была очень продвинутая программа дронов. Если бы она была реализована, Грузия была бы гораздо более продвинутой и развитой, у нас было бы много продукции для экспорта и продажи. Системы дронов «Дельта» сегодня особенно пригодились бы Грузии — боевые и разведывательные. Всё это остановлено. Грузия осталась с пустыми руками в очень сложном регионе. Как долго политика подчинения извне сможет обеспечить выживание Грузии — большой вопрос. Пока никто не воспользовался нашей слабостью и не демонстрировал её. Единственное оружие в Грузии сегодня направлено против собственного народа, но им нельзя остановить ни иранские дроны, ни, тем более, российское оружие.



Сегодня говорят о каких-то мифических ноябрьских событиях. Между прочим, я не отдавал приказа захватить «Имеди», это тогда сделала полиция. Это «Имеди», которое в 2007 году вело аналогичную политику и было санкцировано в 2026 году. Там показывали репортажи о том, что российское эмбарго — вина Грузии, как крестьяне якобы уничтожают виноградники, на самом деле это были постановочные сюжеты. День и ночь крутилась пропаганда ненависти. В этой ситуации мы оказались полностью уязвимы для пропаганды. Мы даже не можем представить, каких масштабов она достигала и какую разрушительную силу имела. Для российской пропаганды атака тогда была новым явлением для остального мира. Позже мир принял меры. Зеленский закрыл подобные телеканалы, в странах Балтии закрыли такие каналы, везде, где производилась такая токсичная пропаганда, их закрывали. Мы ничего не закрыли. Несколько дней вещание приостановилось, а затем продолжилось в обычном режиме. Коллектив канала сам решил больше не участвовать в государственном перевороте.



В этой ситуации мы находимся сегодня и хотим из неё выйти. Я приветствую консолидацию оппозиции. В любом случае считаю это шагом вперёд. Сейчас год окончания диктаторов. В прошлом году закончился Асад, затем — Мадуро, сейчас Хаменеи и его сын очень скоро последуют за ними. Диктаторы заканчиваются: Асад, Мадуро, Хаменеи, Иванишвили — это должно быть нашей программой и планом. Это наша задача», — заявил Михаил Саакашвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





