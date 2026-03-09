Кобахидзе: Грузия добилась исторического результата на зимних Олимпийских играх

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время церемонии награждения членов национальной сборной Грузии по фигурному катанию и представителей Федерации фигурного катания заявил:



Он отметил, что все достигнутые результаты показывают, что грузинский спорт постоянно развивается и достигает новых высот.



«Для нас большая честь сегодня встретиться с вами. Наша страна зафиксировала исторический результат на зимних Олимпийских играх: впервые в истории мы завоевали олимпийские медали в зимних видах спорта, и за это каждому из вас принадлежит огромная благодарность. Особую благодарность хочу выразить Луке Берулава и Анастасии Метелкиной за серебряные медали и звание олимпийских вице-чемпионов — это историческое достижение для нашей страны.



Также хочу поблагодарить их за победу на чемпионате Европы — это выдающееся историческое достижение для нашей страны. Мы заняли 4-е место в командном турнире, что тоже является историческим достижением; нам немного не хватило до олимпийской командной медали, но впереди будущее, и я уверен, что нас ждут ещё многие успехи. Благодарность принадлежит каждому члену команды за выдающееся выступление.



Особую благодарность хочу выразить Нике Егадзе, который в этом году стал чемпионом Европы и принес ещё одну историческую победу нашей стране. На чемпионате Европы разыгрывались четыре комплекта медалей, и два золота завоевали именно грузинские спортсмены — это действительно выдающееся достижение. Благодарю также Анастасию Губанову, Диану Дэвис и Глеба Смолкина за их успешное выступление на Олимпийских играх и за повышение престижа нашей страны.



Очень важным также было судейство Саломе Чигогидзе на Олимпийских играх. Впервые в истории на зимних Олимпийских играх у нас был грузинский судья — это ещё одно достижение грузинского спорта. Все эти результаты показывают, что наш спорт постоянно развивается, мы достигаем новых высот. Раньше были виды спорта, где у нас традиционно были высокие достижения, но уже появляются новые виды спорта, где мы также показываем высокие результаты, и всё это является огромным стимулом для нашей молодёжи и детей заниматься спортом и достигать таких же высоких успехов в разных видах спорта», — отметил премьер-министр.







