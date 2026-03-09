Кобахидзе: ЕС 5 раз отменил один и тот же визовый режим для дипломатических паспортов

Я помню, как Саакашвили открывал один и тот же объект 5 раз, а в этом случае ЕС 5 раз отменил один и тот же визовый режим для дипломатических паспортов, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с приостановкой Еврокомиссией безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов.



По его словам, Евросоюз должен исправить свой курс.



«Я помню, как Саакашвили открывал один и тот же объект 5 раз, а в этом случае ЕС 5 раз отменил один и тот же визовый режим для дипломатических паспортов. Стандарт Саакашвили и «Национального движения». Европейская бюрократия на самом низком уровне. Нам этот вопрос не интересен. Это демонстрирует двойные стандарты и полный хаос, существующий в европейской бюрократии. Это сложившееся положение трагично.



Мы уладим это очень просто, подадим заявление, получим визу и поедем в соответствующую страну.



У нас правильный курс, новый курс должен исправить ЕС . Я не знаю, куда европейская бюрократия ведет Евросоюз.



У нас правильный курс, мы знаем, какова наша цель, наш главный внешнеполитический приоритет - евроинтеграция. У нас правильный курс, но евробюрократия не смогла исправить курс», — сказал Иракли Кобахидзе.





