Кобахидзе: Вероятно, нам придётся скорректировать иск, поданный в Конституционный суд

09.03.2026 15:35





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в связи с новой конфигурацией, возможно, потребуется изменить или дополнить названия партий в конституционном иске о запрете некоторых политических объединений.



Кобахидзе прокомментировал информацию о т.н оппозиционном альянсе, согласно которой планируется объединение в одну партию — «Национальное движение» — и участие в выборах единым списком.



По словам премьер-министра, каждая из этих партий до 2012 года и после него была связана с «Национальное движение» или с радикальной оппозицией.



«Нам потребуется изменить названия партий в соответствии с новой конфигурацией, которая сформировалась. Возможно, в список будут добавлены партии, которые вместе выразили свою позицию по процессам. Этот список может быть дополнен в конституционном иске, и все соответствующие партии могут попасть в иск. Естественно, мы будем работать над этим и примем соответствующее решение.



На самом деле, две партии, которые были представлены в иске, по сути, повторяют новые так называемые объединённые партии. «Площадь свободы» — это партия, созданная из среды «Национального движения». Все они до 2012 года были связаны с «Национальным движением», а после 2012 года также связаны конкретно с «Национальным движением» или радикальной оппозицией — начиная с председателя и всех лидеров, включая Леван Цуцкирдзе. Он участвовал в фальсификации выборов, что известно и о чём много говорят. В 2008 году он участвовал в процессе фальсификации выборов. После этого его заявления абсолютно не заслуживают доверия», — заявил Ираклий Кобахидзе.



Напомним, в Конституционный суд подан иск с требованием признать деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии — Лело» неконституционной и запретить её.







