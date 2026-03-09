|
Делегация ПА ОБСЕ встречается с представителями оппозиционных партий
09.03.2026 15:37
Находящаяся с официальным визитом в Грузии делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ встречается с представителями оппозиционных партий.
На данном этапе делегация проводит встречу с представителями Коалиции за перемены.
На встрече присутствуют: Зураб Джапаридзе, Гига Лемонджава, Ника Гварамия, Георгий Бутикашвили и Тенго Тевзадзе. Политики перед встречей не давали комментариев СМИ.
Ранее делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ провела встречу в парламенте с председателем парламента Шалвой Папуашвили. Во встрече также приняли участие: заместитель председателя Илья Инджия, глава постоянной делегации парламента Грузии при ПА ОБСЕ Николоз Самхарадзе, член делегации, председатель комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе, член делегации, заместитель председателя парламентской политической группы «Сила народа» Эка Сепашвили. После этого члены делегации провели встречу с представителями «Гахария для Грузии».
Для справки, делегация ПА ОБСЕ прибыла в Грузию 8 марта и завершит свой визит 10 марта.
