Премьер Грузии: наш курс правильный — свой курс должен скорректировать ЕС

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал отмену дипломатических паспортов для представителей властей страны.



По словам премьера, Грузия уже избрала верный курс, так что, если и говорить о смене курса, то это касается прежде всего Брюсселя, который, по его словам, и должен исправить свой курс.



«У нас правильный курс. Курс должен исправить Евросоюз, который я действительно не знаю куда его устремляет — куда направляет европейская бюрократия, потому что, повторяю: мы говорим об экономике в том числе: в 2008 году доля экономики ЕС в мировой экономике составляла 30%, сейчас она снизилась до 17,5%, данные за 2025 год будут еще ниже.



Европейская бюрократия должна откорректировать курс, чтобы избежать проблем, которые она искусственно создает для всего ЕС. Это то, что я могу вам сказать.



Мы скорректировали курс, мы знаем, какова наша цель; один из наших главных внешнеполитических приоритетов является европейская интеграция.



У нас курс скорректирован, хотя европейская бюрократия пока не исправила этот курс», — заявил премьер Грузии.



Кобахидзе добавил, что помнит, как экс-президент Михаил Саакашвили один и тот же объект открывал 5 раз. Сегодня, продолжил он, так действует и Евросоюз, который «пять раз отменял один и тот же визовый режим для дипломатических паспортов».



Отметим, в начале февраля Евросоюз принял решение о приостановке действия безвизового режима для дипломатических и служебных паспортов Грузии — для представителей политического истеблишмента и чиновников страны, соответственно.



Против из 27 стран-членов ЕС проголосовали только Венгрия и Словакия. Однако теперь и они обязаны будут действовать в рамках принятого объединения решения.



Мера не распространяется на граждан Грузии, не занимающих высокопоставленные должности во власти.



Напомним, в 2025 году Совет ЕС частично приостановил действие соглашения об облегченном визовом режиме для владельцев дипломатических паспортов Грузии. И тогда каждая страна Евросоюза сама могла — в индивидуальном порядке — принимать решение, вводить или не вводить режим виз.



Решение Брюсселя было вызвано критикой властей Грузии в адрес ЕС, и напротив. Тбилиси должен изменить политику, говорили в Брюсселе, а позже — прямо указывали, что Грузия должна вернуться на европейский путь развития.



К концу июня 2025 года подобный визовый режим уже ввели ряд стран ЕС: Румыния, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Нидерланды, Франция, Бельгия и Италия. В том числе — Чехия. Остальные, за исключением Венгрии, находились на разных стадиях его внедрения.



В «Грузинской мечте» тогда это решение Брюсселя назвали «позором» и нарушением международного права со стороны Евросоюза.





