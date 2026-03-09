|
Против Бачо Ахалая возбуждено новое уголовное дело
09.03.2026 20:34
Против бывшего министра обороны Бачо Ахалая возбуждено новое уголовное дело.
В Службе государственной безопасности «Интерпрессньюс» сообщили, что расследование начато по статье 317 Уголовного кодекса, что подразумевает призыв к свержению.
В частности, дело касается заявления Бачо Ахалая в суде - «Иванишвили должен быть свергнут».
Более конкретно, жена Ахалая вчера опубликовала в Facebook видеозапись и написала, что это запись с закрытого судебного процесса Бачо Ахалая - «запрещенное вступительное слово», однако «запись вышла из суда».
«Я считаю, что Иванишвили должен быть свергнут, свергнут всеми возможными способами. Если потребуется сила, должен быть свергнут силой, вместе с Иванишвили должны быть свергнуты российские щупальца, насколько возможно в широком масштабе в Грузии. Это единственный выход, это единственный путь, чтобы закончить этот ад, в котором Россия держит нас уже более двухсот лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем», - заявил на процессе Ахалая.
Для справки, по делу о событиях 4 октября Бачо Ахалая предъявлено обвинение по статье 225-й, часть 1-я Уголовного кодекса Грузии - организация и руководство групповым насилием, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
