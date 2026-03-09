Ника Гварамия: Всерьез говорить о создании какого-либо формата переговоров с «Грузинской мечтой» невозможно

«Невозможно серьёзно говорить о том, что может состояться какой-либо формат переговоров с «Грузинской мечтой». На каждой такой встрече мы подчёркиваем, что «Шарля Мишеля-2» не будет, — заявил один из лидеров «Альянса оппозиции» Ника Гварамия после встречи с делегацией Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



По его словам, со стороны представителей Парламентской ассамблеи ОБСЕ никаких призывов не было.



«Мы обменялись информацией о том, что происходит в стране и чего следует ожидать. Например, даже за тот обмен информацией, который происходит сейчас, пока я с вами разговариваю, против нас могут возбудить уголовные дела. Это не догадки и не предположение. Такие уголовные дела уже есть у людей, которые сидели в той комнате, и у тех, кто сейчас туда вошёл. Поэтому невозможно серьёзно говорить о том, что может состояться какой-то формат переговоров с «Грузинской мечтой». Эти проблемы они сами нагромоздили, чтобы затем якобы уступить и что-то получить взамен. Пока без всяких условий не будут аннулированы все законы, позволяющие «Грузинской мечте» оставаться у власти навсегда, даже разговора не может быть о каком-либо формате переговоров.



Никто ничего не требовал — это решение принимаем мы сами. Тем более, когда наши друзья находятся в тюрьме, какое мы имеем право с кем-то о чём-то говорить? И кто имеет право призывать нас к этому? Никаких призывов не было. Напротив, на всех подобных встречах мы подчёркиваем, что «Шарля Мишеля-2“ не будет. Будут только чёткие переговоры о судьбе страны. Если кто-то хочет говорить об этом — пожалуйста. Мы обязаны обсуждать такие вопросы. Но пока у нас есть политзаключённые, избитые и отравленные люди, и ни один виновный не наказан, говорить об этом невозможно», — заявил Ника Гварамия.





