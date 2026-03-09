|
ФК«Шукура» Кобулети возвращается в грузинский футбол
09.03.2026 20:46
По инициативе Реваза Челебадзе создан новый футбольный клуб «Шукура Кобулети 1960», который начнёт выступления с пятой лиги Грузии.
На первом этапе в составе команды будут играть местные молодые футболисты, а также несколько опытных игроков.
По имеющейся информации, в течение года у клуба появится новый спонсор, который поможет команде поставить более амбициозные цели и развивать проект.
