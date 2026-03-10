ЕС исключил нефтяной терминал Кулеви из 20-го пакета санкций

Евросоюз не включил расположенный в Грузии нефтяной терминал Кулеви в 20-й пакет санкций против России. О соответствующем решении специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан сообщил в письменном виде министру иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



«Благодарю вас за письмо от 18 февраля 2026 года и за документ, который вы направили государствам-членам ЕС в связи с 20-м пакетом санкций Евросоюза, принятие которого ожидается в ближайшее время.



На данный момент ЕС включил в санкционный список 605 судов. Мы продолжим нацеливаться на суда, которые подрывают эффективность наших санкций, в том числе путем добавления примерно еще 40 судов в 20-й пакет санкций. Суда подпадают под санкции на основании Регламента Совета ЕС (EU) №833/2014 на основании доказательств того, что эти танкеры были вовлечены в высокорискованные морские транспортные практики. Это одна из правовых основ, по которой ЕС может применять санкции к судам. Другие основания включают суда, поддерживающие энергетический сектор России, перевозящие санкционные товары или участвующие в обходе санкций ЕС.



Борьба с так называемым «теневым флотом» не ограничивается только санкционированием судов; она требует комплексного подхода, направленного на всю логистическую цепочку и более широкую экосистему. ЕС работает над сокращением зависимости от российских энергоресурсов и усиливает меры по ограничению экспорта российских нефтепродуктов. С этой целью мы вводим запрет на транзакции для субъектов, содействующих этой деятельности, включая инфраструктуру в России и третьих странах, которая обслуживает подобные операции и может представлять риск для эффективности санкций путем их обхода.



В этом контексте включение порта Кулеви в Грузии первоначально рассматривалось в 20-м пакете санкций из-за его роли в морской транспортировке российской нефти и заходов танкеров «теневого флота» в порт. Однако эта первоначальная позиция была пересмотрена после того, как ваши власти и оператор порта взяли на себя позитивные обязательства. Я приветствую ваше обязательство, что Грузия не допустит захода в свои порты или получения услуг судами, находящимися под санкциями ЕС.



Также обязательство взяла компания SOCAR действовать в строгом соответствии с соответствующими санкциями ЕС, включая соблюдение ценового потолка и запрета ЕС на импорт российской сырой нефти и произведенных из нее нефтепродуктов. Эти обязательства сыграли решающую роль в процессе нашей оценки и в итоге привели к тому, что порт Кулеви не был включен в 20-й пакет санкций.



Я отметил, что ваши власти уже связались с Комиссией по поводу танкера M/T TRUVOR (IMO 9676230), запросив консультации, и ценю тот факт, что этому судну не было разрешено зайти в грузинский порт. Надеюсь, что коммуникация на оперативном уровне продолжится и приведет к плодотворному сотрудничеству. ЕС внимательно отслеживает передвижение «теневого флота» и продолжит делать это в будущем.



Что касается торговых ограничений, мониторинг и ограничение реэкспорта в Россию товаров высокого приоритета (Common High Priority – CHP) и экономически критических товаров (Economically Critical Goods – ECG) остается одним из главных приоритетов ЕС. Эти товары критически важны для российского военного или промышленного комплекса, и предотвращение их перенаправления имеет решающее значение для эффективности наших мер. Мы ценим ваши усилия в этом направлении и просим продолжать обеспечивать, чтобы территория Грузии не использовалась для транзита или реэкспорта таких чувствительных товаров в Россию.



ЕС располагает инструментами для включения в санкционный список финансовых и кредитных учреждений третьих стран, которые используют созданные Россией специализированные финансовые системы для обхода санкций, такие как система передачи финансовых сообщений (SPFS), система быстрых платежей (SBP) и национальная платежная система карт России (MiR), либо в более широком смысле осуществляют транзакции, подрывающие действие наших санкций или поддерживающие военные усилия России.



Этим письмом я также хотел бы предупредить, что в случае выявления таких финансовых институтов им может быть запрещено проводить транзакции в ЕС. Ваше обязательство не допускать обхода санкций ЕС через территорию Грузии и далее будет находиться под внимательным мониторингом, и при необходимости мы готовы принять соответствующие меры, чтобы наши санкции не были ослаблены.



Благодарю вас за ваши усилия и с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества», — говорится в письме.







