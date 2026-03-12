Гиви Таргамадзе явился на допрос в СГБ

Наконец-то я нашёл себя и явился в Службу государственной безопасности - Все мои заявления основывались на информации, полученной из открытых источников, соответственно, мне нечего доказывать, - заявил оппозиционный политик Гиви Таргамадзе перед тем, как войти на допрос в Службу государственной безопасности Грузии.



По словам Таргамадзе, ему есть что сказать, однако он не знает, будут ли его слушать.



«Здравствуйте. Наконец-то я нашёл себя и явился в СГБ. Мне не нужен никакой суд и тем более ещё одна фигура - судья, контролируемый СГБ, чтобы разговаривать с ними. Я многое могу сказать, не знаю, будут ли меня слушать. Например, то, что им следует заняться делом.



Все мои заявления основывались на информации, полученной из открытых источников, соответственно, мне нечего доказывать. Это им нужно объяснять, почему они вызвали меня по поводу этих заявлений, вместо того чтобы заниматься делом, а не допрашивать здесь таких людей, как я. За ними стоят 300 человек, готовых выполнить приказ аятоллы. Пусть идут и контролируют этих 300 человек: если они рассеются по всему миру с теми заданиями, которые получили, и если эти [власти] не знают, какие задания они получили, тогда наша страна может оказаться в серьёзной беде.



Это и есть угроза, когда университет, находящийся под санкциями за терроризм, работает и активно действует в этой стране. Именно в таких условиях и возникает опасность. Что я должен доказывать? Это не нуждается в доказательствах. По-моему, у них есть закон о запрете проведения протеста на тротуаре, но закона о логическом суждении и разумном подозрении, основанном на анализе уже произошедших фактов, пока нет, но, возможно, он появится позже. Поощрение - это, когда СГБ этому не препятствует - это и есть поощрение», - заявил Таргамадзе.





