Европарламент готовит резолюцию по Грузии с осуждением политически мотивированных задержаний
12.03.2026 12:06
Европейский парламент решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, — говорится в резолюции, по которой депутаты Европарламента проголосуют сегодня.
В резолюции под названием «Дело Элене Хоштария и политические заключённые при режиме »Грузинской мечты»» отмечается, что Европарламент «решительно осуждает политически мотивированное задержание Элене Хоштария и всех других лиц, которые стали мишенью из-за реализации свободы слова и собраний или выражения мирного протеста. Также осуждается систематическое уголовное преследование политических оппонентов, журналистов и активистов со стороны режима Грузинская мечта».
Европарламент также «осуждает, согласно полученной информации, унизительное и бесчеловечное обращение, применённое против Хоштария во время задержания. Требует её немедленного и безусловного освобождения, а также освобождения всех других лиц, задержанных по политически мотивированным причинам. Требует немедленной отмены политически мотивированных обвинений против них».
Кроме того, Европарламент требует «независимого и прозрачного расследования обвинений в ненадлежащем обращении с задержанными и злоупотреблении национальным законодательством».
Также Европарламент «требует независимого и прозрачного расследования информации о применении химических средств против демонстрантов».
Резолюция «решительно осуждает продолжающееся принятие ограничительного законодательства, направленного на подавление фундаментальных свобод, политической активности, гражданского протеста и инакомыслия. Призывает власти Грузии отменить эти ограничительные законы, прекратить использование предварительного заключения в целях политических репрессий и обеспечить независимость суда и надлежащий судебный процесс».
В документе также подчёркивается, что «наличие политических заключённых несовместимо с обязательствами, взятыми Грузией в рамках Соглашения об ассоциации».
Европарламент «вновь подтверждает свою неизменную поддержку грузинского народа и его демократического европейского будущего. Призывает Европейскую комиссию и государства-члены оказать поддержку и защиту грузинским активистам, журналистам и представителям оппозиции, находящимся под угрозой».
Кроме того, Европарламент «призывает Европейский союз и государства-члены ввести целевые санкции, а также визовые ограничения в рамках ЕС против представителей режима и лиц, содействующих ему, которые несут ответственность за политически мотивированные задержания, преследование и насилие в отношении демократической оппозиции, диссидентов, демонстрантов и журналистов».
