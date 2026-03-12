Грузия обещала ЕС впредь не разрешать ни одному танкеру «теневого флота» входить в грузинские порты

12.03.2026 21:21





Европейский союз получил от правительства Грузии обещания, что ни одному танкеру «теневого флота» больше не будет разрешено заходить в грузинские порты. Мы продолжим внимательно следить за выполнением этих обещаний, — заявила на брифинге представитель Европейская комиссия Шаван Макгерри.



«Действительно, в контексте 20-го пакета санкций мы рассматривали возможность включения грузинского порта Кулеви в список из-за его взаимодействия с судами »теневого флота» России и опасений, что он может использоваться для реэкспорта российской нефти, что, конечно, нарушает санкции ЕС.



Поэтому представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О’Салливан получил от правительства Грузии ряд обещаний о том, что вызывавшая у нас обеспокоенность деятельность будет прекращена. Министр иностранных дел Грузии также дала обещание, что ни одному танкеру »теневого флота» впредь не будет разрешено заходить в порты страны.



Мы также получили дополнительные заверения от SOCAR — азербайджанской государственной компании, которая управляет этим портом.



Разумеется, мы продолжим внимательно следить за выполнением этих обещаний и не будем колебаться принять меры против любого субъекта, которого заметим в активном подрыве эффективности наших санкций», — заявилв Макгерри.





