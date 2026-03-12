Заявление МИД Грузии относительно отчета Миссии ОБСЕ по установлению фактов, созданного в рамках «Московского механизма»

Министерство иностранных дел Грузии распространяет текст выступления постоянного представителя Грузии при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и международных организациях в Вена Александр Майсурадзе, которое он сделал в связи с докладом миссии по установлению фактов ОБСЕ, созданной в рамках Московский механизм ОБСЕ.



Как отметил Александр Майсурадзе, правительство Грузия выражает глубокую обеспокоенность докладом миссии по установлению фактов ОБСЕ, созданной в рамках Московского механизма, который отражает события, происходившие в Грузии с весны 2024 года.



«Несмотря на то, что Грузия по-прежнему твёрдо поддерживает принципы ОБСЕ и свои обязательства в рамках человеческого измерения организации, доклад содержит серьёзные фактические неточности, выборочные интерпретации и политически предвзятые выводы, что ставит под сомнение его достоверность и объективность.



С самого начала Грузия выражала серьёзные сомнения относительно возможности выборочного и политически мотивированного применения Московского механизма, который был задействован 23 государствами-участниками ОБСЕ. Тем не менее, при полном соблюдении норм ОБСЕ и в духе конструктивного взаимодействия Грузия полностью и прозрачно сотрудничала с миссией по установлению фактов.



Эксперт, назначенный в рамках Московского механизма, посетил Грузию 17–18 февраля. Министерство иностранных дел обеспечило все запрошенные встречи с органами власти на высшем уровне — в том числе встречи с премьер-министром, председателем парламента, министром внутренних дел, министром юстиции, министром образования, председателем Высшего совета юстиции, а также руководителями ключевых ведомств, включая прокуратуру, Центральную избирательную комиссию, Комиссию по коммуникациям и Народного защитника. Эксперту были предоставлены обширные письменные материалы и доступ к соответствующим институтам и документации, что обеспечивало получение необходимой информации для подготовки обоснованной оценки.



Несмотря на это сотрудничество, доклад не отражает сложность политического и правового контекста в Грузии, не учитывает важные разъяснения компетентных государственных органов, выборочно акцентирует внимание на отдельных делах и представляет их как »политически мотивированные», игнорируя правовые гарантии, текущие судебные процессы и международно признанные стандарты справедливого суда.



Описание законодательства, избирательных процедур и следственных действий, связанных с протестными акциями, содержит фактические неточности и вводящие в заблуждение интерпретации.



Кроме того, доклад содержит рекомендации, выходящие за рамки мандата Московского механизма, включая призывы к другим международным организациям и государствам действовать против Грузии, что также выходит за пределы полномочий миссии.



Выборочное представление информации и время публикации доклада указывают на тенденцию политизации выводов. При этом в докладе игнорируются многолетние достижения Грузии в области демократических реформ, политического плюрализма, независимости судебной системы, прав человека и основных свобод, а также более чем 85-процентное сокращение числа обращений в Европейский суд по правам человека за последнее десятилетие, что свидетельствует об эффективности внутренних механизмов правовой защиты и институциональных реформ.



Учитывая, что миссии было предоставлено крайне ограниченное время — всего 14 дней — и что доклад был подготовлен всего через несколько дней после визита, указанные недостатки ещё более усугубились, что привело к неполному анализу обширной документации.



Удивительно, что миссия по установлению фактов даже не смогла правильно идентифицировать официальное название страны и неоднократно использовала »Республика Грузия» вместо »Грузия»», — отметил Александр Майсурадзе.



По его словам, правительство Грузии категорически отвергает выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, и обращается к ОБСЕ и государствам-участникам с просьбой должным образом учитывать правовые аргументы, достижения и подробные разъяснения, изложенные в развернутом ответе правительства Грузии.



«Этот ответ объединяет официальные разъяснения и позиции властей Грузии относительно предположений миссии по установлению фактов. Он также разъясняет фактические неточности, подчёркивает проигнорированный контекст и подтверждает, что Грузия полностью выполняет свои обязательства перед ОБСЕ и международные стандарты.



Представляя эти материалы, грузинская сторона стремилась обеспечить государствам-участникам ОБСЕ и заинтересованным международным актёрам доступ к всеобъемлющим фактическим материалам, что позволило бы провести объективную, сбалансированную и основанную на доказательствах оценку выполнения страной своих обязательств в рамках человеческого измерения. К сожалению, государствам-участникам не было предоставлено достаточно времени для анализа обширных материалов, представленных правительством Грузии, до заседания Постоянного совета.



Ещё раз хочу подтвердить, что Грузия всегда действовала ответственно и в духе сотрудничества, проявляя полное уважение к ОБСЕ, её независимым институтам и механизмам.



Деятельность Грузии неизменно основывалась на приверженности диалогу, прозрачности и добросовестному сотрудничеству. Независимость и беспристрастность имеют решающее значение для достоверности любого процесса мониторинга или установления фактов.



К сожалению, всё чаще мы наблюдаем попытки использования международных организаций и институтов в вредоносных целях, что подрывает их надёжность и доверие общества к институциональной нейтральности.



Мы не должны допустить, чтобы ОБСЕ пострадала в результате такой ненадлежащей практики или использовалась как политический инструмент. Именно поэтому считаем, что этим вопросам должно быть уделено должное внимание со стороны Постоянного совета. Отказ от такого ошибочного и предвзятого доклада является необходимым шагом для защиты доверия к международным процессам. Обеспечение независимости экспертных механизмов, их сбалансированности и действий в рамках мандата отвечает интересам всех государств-участников и самой организации.



Правительство Грузии ещё раз призывает ОБСЕ и её государства-участники должным образом учитывать правовые аргументы, представленные грузинскими властями, и отвергнуть, не поддерживая, спорные выводы и политически мотивированные рекомендации миссии по установлению фактов, представленные с нарушением мандата», — заявил Александр Майсурадзе.





