Эксперт ОБСЕ допустила международные механизмы против нарушителей прав человека в Грузии
12.03.2026 21:37
Докладчик Московского механизма ОБСЕ Патриция Гржебик заявила о резком ухудшении ситуации с правами человека в Грузии. Она предложила странам-членам рассмотреть целевые санкции против виновных и возможность привлечения подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении к ответственности через международные суды или универсальную юрисдикцию.
Официальная публикация доклада пока не состоялась, но его текст уже распространили грузинские СМИ.
Кто такая Патриция Гржебик
Патриция Гржебик — ведущий международный эксперт по правам человека, международному праву и безопасности, профессор Варшавского университета, главный редактор профильных журналов и член ряда престижных международных правовых организаций.
Она была назначена экспертом 24 странами-участницами ОБСЕ для оценки событий в Грузии с весны 2024 года в рамках Московского механизма. Доклад был подготовлен в рекордно короткие сроки — за 14 дней. Этот перио включал визит в Тбилиси 17-18 февраля, встречи с представителями правительства и оппозиции, а также сбор письменных и общедоступных материалов.
Основные выводы
Главный вывод доклада – системные нарушения прав человека и фундаментальных свобод:
• Ограничение свободы выражения мнений, собраний и объединений.
• Преследование журналистов, активистов гражданского общества и представителей ЛГБТ-сообщества.
Случаи применения чрезмерной силы против протестующих, включая возможные пытки, при этом почти все нарушители остаются безнаказанными.
• Политическое давление на оппозицию, включая попытки запрета ключевых партий и репрессии против лидеров.
Безнаказанные случаи насилия со стороны неустановленных лиц в отношении критиков власти, а также усиление атмосферы страха за счет» резкой, стигматизирующей риторики, исходящей от лиц, связанных с правительством».
Рекомендации для Грузии
Доклад призывает власти Грузии освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии против журналистов и активистов; провести независимое расследование всех нарушений, включая возможные случаи пыток; отменить спорные законы, ограничивающие права граждан и организаций, в том числе законы о «иностранных агентах» и «грантах»; обеспечить защиту прав участников мирных собраний и соблюдение стандартов справедливого суда; укрепить независимость судебной системы и доступ к правовой защите.
Международные рекомендации
• Проверить возможное использование химоружия против протестующих в Грузии через Организацию по запрещению химического оружия (OPCW).
• Рассматривать возможность привлечения к ответственности виновных через национальные суды или универсальную юрисдикцию.
• Рассмотреть применение международных механизмов, таких как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный уголовный суд (МУС), комитеты ООН по борьбе с пытками и другие. Докладчик допускает, что уполномоченные страны могут подать иски в эти организации по ситуации в Грузии.
• Участвовать в мониторинге ситуации в Грузии посредством Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам человека ООН.
• Поддерживать инициативы по учету и документированию нарушений прав человека.
• Обеспечить защиту и помощь лицам, вынужденным покинуть Грузию, включая международную защиту и медицинскую помощь.
• Поддерживать правозащитников и организации гражданского общества, включая организации в изгнании.
Содействовать проведению необходимых правовых реформ и участию специальных процедур ООН, включая возможное открытие офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Грузии.
