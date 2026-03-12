Эксперт ОБСЕ допустила международные механизмы против нарушителей прав человека в Грузии

Докладчик Московского механизма ОБСЕ Патриция Гржебик заявила о резком ухудшении ситуации с правами человека в Грузии. Она предложила странам-членам рассмотреть целевые санкции против виновных и возможность привлечения подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении к ответственности через международные суды или универсальную юрисдикцию.



Официальная публикация доклада пока не состоялась, но его текст уже распространили грузинские СМИ.



Кто такая Патриция Гржебик



Патриция Гржебик — ведущий международный эксперт по правам человека, международному праву и безопасности, профессор Варшавского университета, главный редактор профильных журналов и член ряда престижных международных правовых организаций.



Она была назначена экспертом 24 странами-участницами ОБСЕ для оценки событий в Грузии с весны 2024 года в рамках Московского механизма. Доклад был подготовлен в рекордно короткие сроки — за 14 дней. Этот перио включал визит в Тбилиси 17-18 февраля, встречи с представителями правительства и оппозиции, а также сбор письменных и общедоступных материалов.



Основные выводы

Главный вывод доклада – системные нарушения прав человека и фундаментальных свобод:



• Ограничение свободы выражения мнений, собраний и объединений.



• Преследование журналистов, активистов гражданского общества и представителей ЛГБТ-сообщества.

Случаи применения чрезмерной силы против протестующих, включая возможные пытки, при этом почти все нарушители остаются безнаказанными.



• Политическое давление на оппозицию, включая попытки запрета ключевых партий и репрессии против лидеров.

Безнаказанные случаи насилия со стороны неустановленных лиц в отношении критиков власти, а также усиление атмосферы страха за счет» ​​резкой, стигматизирующей риторики, исходящей от лиц, связанных с правительством».



Рекомендации для Грузии



Доклад призывает власти Грузии освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии против журналистов и активистов; провести независимое расследование всех нарушений, включая возможные случаи пыток; отменить спорные законы, ограничивающие права граждан и организаций, в том числе законы о «иностранных агентах» и «грантах»; обеспечить защиту прав участников мирных собраний и соблюдение стандартов справедливого суда; укрепить независимость судебной системы и доступ к правовой защите.



Международные рекомендации



• Проверить возможное использование химоружия против протестующих в Грузии через Организацию по запрещению химического оружия (OPCW).

• Рассматривать возможность привлечения к ответственности виновных через национальные суды или универсальную юрисдикцию.

• Рассмотреть применение международных механизмов, таких как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Международный уголовный суд (МУС), комитеты ООН по борьбе с пытками и другие. Докладчик допускает, что уполномоченные страны могут подать иски в эти организации по ситуации в Грузии.

• Участвовать в мониторинге ситуации в Грузии посредством Универсального периодического обзора (УПО) Совета по правам человека ООН.

• Поддерживать инициативы по учету и документированию нарушений прав человека.

• Обеспечить защиту и помощь лицам, вынужденным покинуть Грузию, включая международную защиту и медицинскую помощь.

• Поддерживать правозащитников и организации гражданского общества, включая организации в изгнании.

Содействовать проведению необходимых правовых реформ и участию специальных процедур ООН, включая возможное открытие офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Грузии.





