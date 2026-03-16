Купрадзе: Шалва Папуашвили сокращает себе путь к Гаагскому трибуналу

16.03.2026 16:13





Папуашвили заявил, что у него нет ничего, о чём можно было бы говорить с «Лело». Это говорит один из главных лидеров политической партии, который представлен в Гаагском трибунале как международный преступник. Он сокращает себе путь до Гаагского трибунала, — об этом заявил генеральный секретарь «Лело — Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе.



По словам Купрадзе, «Лело» принципиально продолжит сопротивление и борьбу по простой формуле и доктрине, которая заключается в выводе страны из кризиса.



«Папуашвили заявил, что у него нет ничего, о чём можно было бы говорить с «Лело». Это говорит один из главных лидеров политической партии, который представлен в Гаагском трибунале как международный преступник. Он сокращает себе путь до Гаагского трибунала. Заявление «Лело» соответствует очень простой доктрине: эту страну Иванишвили и «Грузинская мечта» загнали в кризис. Выход из кризиса возможен через диалог по двум главным вопросам. Это - освобождение политзаключённых и проведение новых справедливых парламентских выборов. Принципиально, «Лело» продолжит сопротивление. Принципиально, «Лело» продолжит борьбу по той же простой формуле и доктрине, которая ведёт к выводу страны из кризиса. Иванишвили оставил Грузию без международной поддержки. Без международной поддержки невозможно защитить национальные интересы Грузии. «Лело», как государственно мыслящая и ответственная политическая сила, принципиально защищает национальные интересы граждан Грузии», - заявил Купрадзе.



Напомним, что вчера «Лело — Сильная Грузия» сделала заявление, согласно которому необходимо преодолеть взаимное противостояние и начать ответственные политические переговоры между «Грузинской мечтой» и оппозиционными партиями. Как заявил генеральный секретарь «Лело» Ираклий Купрадзе, мирный, демократический и государственный выход из политического кризиса возможен через соглашение о проведении новых, свободных и справедливых парламентских выборов. По его словам, параллельно необходимо освободить политзаключённых для снижения политической напряжённости в стране.



Сегодня председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на это заявление отметил, что « «Лело» не о чем говорить с нами, а нам с ними, пусть они говорят с Конституционным судом, а некоторые его члены — с уголовным, где рассматриваются дела, связанные с ними».





