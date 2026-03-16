Инициатива об увеличении стоимости растаможки автомашин внесена на рассмотрение в парламент

16.03.2026 17:42





В парламент Грузии внесена инициатива правящей команды, согласно которой увеличивается стоимость растаможки автомобилей старше 6 лет.



Изменение порядка налогообложения легковых автомобилей будет отражено в «Налоговом кодексе Грузии». Одновременно поправки вносятся и в закон «Об автомобильном транспорте». Оба проекта уже представлены парламенту и будут рассмотрены в ускоренном порядке.



Согласно проекту, ставка акциза для автомобилей возрастом от 0 до 6 лет включительно будет определяться в размере 1,5 лари за 1 см³ объёма двигателя, а для автомобилей старше 6 лет ставка акциза будет составлять 4,5 лари за 1 см³.



Также меняется критерий классического автомобиля и связанный с ним возрастной порог. В частности, классическим автомобилем будет считаться автомобиль, возраст которого превышает 30 лет, вместо предусмотренных законом 40 лет.



Законодательный пакет передан на рассмотрение комитета парламента Грузии по финансам и бюджету.



Авторами и инициаторами изменений являются члены парламента: Паата Квижинадзе, Иракли Хеладзе, Бежан Цакадзе, Георгий Барвенашвили, Леван Мачавариани, Зураб Руруа и Илия Инджия.



Напомним, что по действующим тарифам при растаможке автомобилей, выпущенных более 6 лет назад, один кубический сантиметр объёма двигателя облагается акцизом в размере 0,8 лари. Согласно изменениям правительства, тариф увеличивается до 4,5 лари, что означает рост акциза в 5,6 раза.



В результате, если взять автомобиль старше 6 лет (условно 2019 года выпуска) с бензиновым двигателем объёмом 2.0 (2000 кубических сантиметров), сейчас его растаможка в среднем составляет около 1 600 лари, а после изменений она составит 9 000 лари. Автомобиль с двигателем 1.0, если ранее обходился в сумму около 800 лари, теперь только сумма растаможки составит 4 500 лари; автомобиль с двигателем 1.5 сейчас обходится в сумму около 1 875 лари, по обновлённому тарифу же сумма составит 6 750 лари; растаможка автомобиля с двигателем 3.0 вместо 2 400 лари составит 13 000 лари.





