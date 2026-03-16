Кобахидзе: Отчет в рамках «Московского механизма», не отвечает даже минимальным стандартам объективности

16.03.2026 18:13





Как заявил на брифинге в Администрации правительства премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, автор отчёта, опубликованного в рамках «Московского механизма» ОБСЕ, почему-то забыл отметить, что несмотря на выявленные конкретные недостатки, миссия ОБСЕ/БДИПЧ признала парламентские выборы 2024 года конкурентными, а «Грузинскую мечту» избранной властью, в связи с чем местная радикальная оппозиция многократно грубо нападала на ОБСЕ и БДИПЧ.



Премьер отметил, что автор отчёта также забыл упомянуть, что радикальная оппозиция уже во второй раз отказалась воспользоваться парламентскими мандатами, пытаясь подорвать конституционный строй и демократическую систему Грузии.



«Что касается конкретных вопросов, рассмотренных в отчёте: первое - выборы. При анализе состоявшихся в Грузии выборов автору отчёта почему-то забыли указать, что, несмотря на выявленные отдельные недостатки, миссия ОБСЕ/ БДИПЧ признала парламентские выборы 2024 года конкурентными, а «Грузинскую мечту» избранной властью. В связи с этим местная радикальная оппозиция многократно грубо критиковала ОБСЕ и БДИПЧ. Кроме того, автор отчёта забыл отметить, что радикальная оппозиция уже во второй раз отказалась воспользоваться парламентскими мандатами, пытаясь подорвать конституционный строй и демократическую систему Грузии. В отчёте невозможно найти ни одной негативной оценки действий оппозиции, направленных против государства и демократии. Автор отчёта также упустил из виду, что последние парламентские и муниципальные выборы проводились на основе нового законодательства, которое было согласовано с оппозицией в рамках многомесячной работы рабочих групп и которое делает невозможным фальсификацию выборов, о чём сама радикальная оппозиция открыто заявляла до поражения на выборах 2024 года. В целом, автор отчёта «Московского механизма» не смог поставить под сомнение демократичность выборов 2024 и 2025 годов», — заявил премьер.



По словам главы правительства, документ составлен под влиянием узких и пагубных политических интересов, на которых изначально был основан так называемый «Московский механизм» против Грузии.



Он также подчеркнул, что показательным является факт того, что польский автор отчёта скрыл конфликт интересов, проявлявшийся в его прямой связи с правительством Польши.



«Следовательно, неудивительно, что отчёт не соответствует даже минимальным стандартам объективности и, соответственно, не отражает объективный анализ событий, происходящих в Грузии. Сам автор отмечает, что из-за нехватки времени документ лишён глубины. Это, пожалуй, единственный общий вывод отчёта, с которым мы можем полностью согласиться. К сожалению, автор отчёта даже не смог выяснить, как правильно называть нашу страну – «Республика Грузия» или «Грузия»», - заявил премьер-министр.





