Оппозиционный альянс начинает активную коммуникацию с Францией по началу расследования против Иванишвили

16.03.2026 17:47





По заявлению «Оппозиционного альянса», он берёт на себя ответственность за реализацию конкретных инициатив, указанных в отчёте «Московского механизма», - об этом сегодня на брифинге сообщил представитель партии «Дроа» Гига Лемонжава.



Альянс озвучил общественности конкретные инициативы, над которыми будет работать.



По словам Лемонжава, «они сделают всё, чтобы Иванишвили завершил так же, как многие другие автократы и кровавые диктаторы - на скамье обвиняемых Гаагского трибунала».



«Отчёт «Московского механизма» принципиально изменил ситуацию. Это абсолютно новая международная реальность. Естественно, что у Оппозиционного альянса есть новая ответственность в этой реальности. Если раньше для международного сообщества режим Иванишвили был просто нелегитимным, то сегодня этот режим, наряду с нелегитимностью, уже является обвиняемым. Поэтому мы берём на себя ответственность за то, чтобы конкретные инициативы, указанные в отчёте «Московского механизма», были приведены в действие. Сегодня мы хотим рассказать обществу о четырёх самых важных инициативах, которые мы будем реализовывать в течение следующего месяца. Первая - это конкретное указание в отчёте о том, что Верховный представитель ООН по правам человека должен заинтересоваться ситуацией в Грузии. Мы уже начали и продолжаем очень активную координацию с Верховным представителем ООН, в том числе через их представителей в Грузии, чтобы он осуществил свой мандат. Верховный представитель ООН по правам человека имеет полномочия для инспекции ситуации на месте. Во-вторых, это Организация по запрещению химического оружия и конкретная рекомендация из «московского механизма», согласно которой так называемые власти должны сотрудничать с этой организацией в расследовании факта применения химического оружия. Мы прекрасно знаем, что люди, использовавшие химическое оружие против своих граждан, в это сотрудничество не войдут. Поэтому мы начинаем активную координацию с нашими международными партнёрами, чтобы они обратились в Международную организацию по предотвращению химического оружия с просьбой начать расследование в соответствии с их правилами. Это следственный процесс, на который режим никак не сможет повлиять. Третья - это государства с универсальной юрисдикцией. Конкретные государства имеют полномочия расследовать конкретные преступления, совершённые на территории Грузии, на национальном уровне. Особенно важна Франция, поскольку Бидзина Иванишвили является гражданином Франции. Мы начинаем очень активное взаимодействие с французскими следственными органами, включая прокуратуру, чтобы начать расследование против Иванишвили по фактам систематических пыток и применения химического оружия на национальном уровне, в отдельных странах, включая Францию. Четвёртая - это Международный уголовный суд. После того как Офис прокурора Гаагского суда начал расследование против Лукашенко и его режима, вполне реалистично, что то же самое произойдёт и в случае режима Иванишвили. Мы сделаем всё, чтобы Иванишвили завершил так же, как многие другие автократы и кровавые диктаторы - на скамье обвиняемых Гаагского трибунала», — заявил Лемонжава.





