Саакашвили: Либо мы будем вместе, либо исчезнем

16.03.2026 16:35





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пишет в соцсети:



«Друзья из «Лело», прекратите быть штрейкбрехерами, разве собственный опыт вас ничему не научил?»



По словам Саакашвили, говорить с диктатурой можно только единым оппозиционным фронтом и исключительно с позиции силы.



«В противном случае это называется коллаборационизмом и предательством народа. Либо мы будем вместе, либо исчезнем, только бескомпромиссная и упорная борьба приведёт к победе. Побеждает тот, кто борется, а не тот, кто стоит на коленях и умоляет о помиловании. Не случайно, что эта «инициатива» была запущена на фоне активизации оппозиционного альянса — эта активность очень пугает диктатуру. Надеюсь, что совсем скоро мы будем в решающей борьбе вместе с «Лело»», — написал Михаил Саакашвили.



Напомним, что после заседания совета лидеров партия «Лело – Сильная Грузия» распространила заявление, в котором отмечается необходимость начала ответственных политических переговоров между «Грузинской мечтой» и теми оппозиционными партиями, которые получили поддержку большинства населения Грузии на парламентских выборах 2024 года.





