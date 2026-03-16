Купрадзе: Пока «ГМ» не будет вынуждена сесть за стол переговоров, страна будет погружена в море огромных рисков

16.03.2026 16:56





Член партии «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе заявил, что «Грузинская мечта» своим закрытым политическим, насильственным дискурсом сокращает путь к Гаагскому трибуналу и оставляет государство Грузия в тяжелейшем политическом кризисе.



По словам Купрадзе, пока «Грузинская мечта» не будет вынуждена сесть за стол переговоров, страна будет погружена в море больших рисков, что партия «Лело» стремится предотвратить своей ответственной позицией.



««Грузинская мечта» и Иванишвили, идущие к Гаагскому трибуналу, заявили, что они не готовы к диалогу по вопросам, которые являются единственной возможностью выхода из кризиса. Это освобождение политических заключённых и проведение справедливых парламентских выборов в стране. Закрытый политический, насильственный дискурс сокращает путь «Грузинской мечты» к Гаагскому трибуналу и, в свою очередь, оставляет государство Грузия в тяжелейшем политическом кризисе. Фактическое положение таково: пока «Грузинская мечта» не будет вынуждена сесть за стол переговоров — чего должны желать все политические акторы — страна будет погружена в море больших рисков, что «Лело» стремится предотвратить своей ответственной государственной позицией. Мы не изменим эту позицию, пока вместе с грузинским народом не заставим Иванишвили сесть за стол переговоров, отступить, освободить политзаключённых и назначить новые справедливые парламентские выборы», — заявил Иракли Купрадзе.



Он также прокомментировал этот вопрос в социальных сетях:



««С «Лело» говорить не о чем» — сказал Папуашвили, идущий к Гаагскому трибуналу. «Грузинская мечта» сокращает свой путь к Гаагскому трибуналу своими заявлениями. Режиму придётся начать диалог и переговоры с населением Грузии и политическими силами, освободить политических заключённых и назначить новые выборы. Это заявление «Лело» не относится к Папуашвили; наше заявление — это доктрина о том, как вывести страну из политического тупика, в который её загнали и оставили уязвимой перед международными угрозами такие, как Папуашвили», — написал Иракли Купрадзе на своей странице в Facebook.



Напомним, что 15 марта партия «Лело – Сильная Грузия» после заседания совета лидеров распространила заявление о необходимости начала ответственных политических переговоров между Грузинская мечта и теми оппозиционными партиями, которые получили поддержку большинства населения Грузии на парламентских выборах 2024 года. Согласно заявлению «Лело», выход из существующего политического кризиса — это соглашение о проведении новых, свободных и справедливых парламентских выборов, а параллельно необходимо освободить политических заключённых.



В связи с этим председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что власти Грузии не намерены следовать за радикальными группами в торговле людьми и демократией.





