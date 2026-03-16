Кобахидзе: Вам никого не запугать никаким механизмом: ни московским, ни брюссельским, ни пражским и не ростовским

16.03.2026 18:42





У меня нет никаких ожиданий, у меня есть только одно ожидание, что наша страна продолжит стабильное развитие. Никто не сможет нас запугать ни одним механизмом - ни московским, ни брюссельским, ни пражским, ни ростовским. Нас не интересует даже гаагский механизм, - об этом на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, ожидает ли он суда в Гааге, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, 100-страничный документ, подготовленный одним экспертом за 14 дней, не может претендовать на статус юридического заключения.



«Что касается «Московского механизма», Гааги и тому подобного - это для нас неинтересно, поскольку всё, что отражено в отчете «Московского механизма», с самого начала полностью основано на лжи. Нас это не интересует, нас интересует только одно: например, когда у автора поворачивается язык говорить о свободе СМИ, когда один из инициаторов этого механизма - Великобритания - прямо и грубо пыталась заставить замолчать СМИ в Грузии. Это главное, что интересует общество, остальное - неинтересно.



Никто не сможет нас запугать ни одним механизмом - ни московским, ни брюссельским, ни пражским, ни ростовским. Нас не интересует даже гаагский механизм. Тема настолько абсурдна, что в целом я даже не могу комментировать. Это не юридическое заключение, это полностью политическое заключение. Когда один эксперт за 14 дней пишет 100-страничный документ, это не может претендовать на юридическое заключение. За 14 дней он изучил и написал 100-страничный документ, конечно, это пустое политическое заключение, и для грузинского общества этот документ не имеет ценности.



У меня нет никаких ожиданий, у меня есть только одно ожидание, что наша страна продолжит стабильно развиваться», - заявил Кобахидзе.





