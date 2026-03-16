Что доклад Московского механизма ОБСЕ значит для Грузии – объясняют юристы GYLA

16.03.2026





Доклад Московского механизма ОБСЕ фиксирует крупнейший кризис прав человека в Грузии и допускает применение международных судебных и правовых механизмов к ответственным. Об этом говорится в обзоре авторитетной правозащитной организации «Ассоциации молодых юристов Грузии» (GYLA).



«Отчет вновь подтверждает полное игнорирование прав человека, практику системных и масштабных нарушений, а также события и тенденции, связанные с усилением авторитарного управления, на которые уже многие годы указывают правозащитники и международные механизмы.



Остроту отчета подчеркивают и рекомендации эксперта, которые фактически охватывают активацию всех значимых международно-правовых механизмов. Рекомендации, адресованные государствам и включающие как национальные, так и международные средства привлечения к ответственности, еще раз подчеркивают исключительную серьезность ситуации в стране и необходимость максимального участия международного сообщества», – говорится в обзоре.



Что такое Московский механизм ОБСЕ



Московский механизм (механизм человеческого измерения ОБСЕ) позволяет проводить в государстве-участнике ОБСЕ миссию по установлению фактов с участием независимых экспертов-докладчиков.



Механизм запускается в случае, если одно государство, при поддержке как минимум девяти других стран, считает, что в каком-либо государстве ОБСЕ возникла особо серьезная угроза выполнению обязательств в сфере прав человека.



В отношении Грузии Московский механизм был активирован 29 января 2026 года 23 государствами-членами ОБСЕ.



Как поясняют в GYLA, рекомендации, подготовленные в рамках механизма, не являются юридически обязательными. Однако они обладают высокой международной репутацией и позволяют государствам-участникам ОБСЕ основывать свою реакцию на фактах и экспертной оценке.



Пытки и бесчеловечное обращение



Согласно отчету, докладчик получил многочисленные свидетельства о возможных пытках и бесчеловечном обращении. Хотя эксперт не может окончательно подтвердить достоверность этих заявлений, он подчеркивает их объем и согласованность.



В ряде случаев свидетельства сопровождались фото- и видеоматериалами, а также медицинскими документами. Эти данные указывают на определенные модели поведения со стороны представителей государства и подтверждаются документированием со стороны гражданского общества.



Докладчик также получил информацию о тяжелых случаях жестокого обращения от Народного защитника Грузии. По его оценке, эти материалы prima facie содержат все признаки пыток.



В отчете отвергается утверждение МВД о том, что применение силы против демонстрантов было необходимым и соразмерным. Отмечается, что большинство протестующих действовали мирно, а сами протесты не имели признаков организованной попытки государственного переворота.



«В докладе подчеркивается отсутствие расследования случаев насилия со стороны полиции. По словам докладчика, хотя он не может оценить ход расследования, вероятно, оно неэффективно, и Грузия, скорее всего, нарушила процессуальную часть закона о запрете пыток», — отмечают в GYLA.



Международные механизмы ответственности



Доклад содержит ряд рекомендаций международному сообществу:



Универсальная юрисдикция



Государствам предлагается рассмотреть возможность судебного преследования лиц, ответственных за пытки и бесчеловечное обращение, в национальных судах на основе принципа универсальной юрисдикции.



Этот принцип позволяет национальным судам расследовать наиболее тяжкие преступления международного права независимо от того, где они были совершены и гражданами какой страны являются обвиняемые или пострадавшие.



• Комитет ООН против пыток (CAT)



Государства-участники Конвенции против пыток могут рассмотреть возможность подачи межгосударственного сообщения в Комитет ООН против пыток.



• Международный суд ООН (ICJ)

В случае запроса о применении Конвенции против пыток государства могут передать дело в Международный суд ООН.



• Международный уголовный суд (ICC)

Странам-участницам Римского статута предлагается рассмотреть возможность передачи вопроса в Грузии на рассмотрение Международного уголовного суда, учитывая сообщения о пытках, политических преследованиях и других формах бесчеловечного обращения.



• Организация по запрещению химического оружия (OPCW)



В связи с обвинениями в применении химических веществ против протестующих государствам предлагается рассмотреть обращение в OPCW для проверки этих утверждений.



Доклад также призывает международное сообщество оказать защиту и помощь людям, которые были вынуждены покинуть страну из-за нарушений прав человека.



Свобода собраний и выражения мнений



В отчете критически оценивается состояние свободы собраний и выражения мнений.



Среди проблем отмечаются:



• непропорционально высокие штрафы за участие в протестах;

• отсутствие альтернатив административному аресту;

• полный запрет на закрытие лица во время демонстраций.



Также говорится о резком ухудшении медиа-среды и нападениях на журналистов.



Отдельной критике подвергся закон о «семейных ценностях», направленный против ЛГБТ-сообщества. По оценке эксперта, он противоречит свободе выражения мнений, собраний и объединений.



Свобода объединений



Доклад поддерживает ранее высказанную критику «закона об иностранных агентах», грузинской версии американского FARA и изменений в законодательстве о грантах.



По мнению эксперта, эти законы противоречат международным обязательствам Грузии и негативно влияют на основные права и свободы.



Доклад рекомендует отменить эти законы.



Уголовное правосудие и право на свободу



В отчете говорится о выборочном применении уголовного законодательства, которое, по оценке эксперта, используется для подавления инакомыслия.



Доклад призывает:



немедленно и безусловно освободить всех политических заключенных, включая представителей оппозиции;

освободить журналистов и других участников общественных дискуссий, задержанных за реализацию права на свободу выражения мнений.



Независимость судов



Эксперт рекомендует реформировать Высший совет юстиции и обеспечить реальную независимость судебной системы.



В отчете говорится, что ключевой проблемой является системный контроль над судами, а также непрозрачность работы судебных органов.



«Согласно документу, на основе анализа последовательных реформ и критики в их адрес можно сделать вывод, что основной причиной проблем, связанных с независимостью судебной власти в Грузии, является системный контроль, осуществляемый Высшим советом юстиции. Совет обладает широкими полномочиями в отношении отдельных судей, включая их назначение (в том числе судей Верховного суда), продвижение по службе, командировки и дисциплинарные разбирательства…



Кроме того, докладчик считает, что широкие полномочия Высшего совета юстиции, отсутствие прозрачности в его деятельности и сложившееся в обществе представление о том, что он контролируется и управляется влиятельной группой внутри судебной системы, создают определенные проблемы для права на справедливое судебное разбирательство в Грузии», — указывают в организации.



Свободные выборы и политический плюрализм



По оценке докладчика, в Грузии наблюдается системное ослабление политического плюрализма.



В документе используется термин «захват государства» (state capture), описывающий ситуацию, при которой правящая партия устанавливает контроль над государственными институтами.



В числе проблем названы:



• уголовные дела против оппозиционных лидеров;

• попытки запрета политических партий;

• недостаточная реакция государства на насилие против оппозиции;

• кампании дискредитации в СМИ.



«Согласно докладу, растущей проблемой в Грузии является систематическое размывание политического плюрализма, что отражается в политике, направленной на уничтожение оппозиции и преследование критически настроенных организаций гражданского общества. Именно в этом контексте в документе используется термин «захват государства» для описания установления контроля над государственными институтами правящей партией. Согласно докладу, такой контроль позволяет быстро изменять законодательство и использовать государственные институты против политических оппонентов», — говорят в GYLA.



Итоговая оценка



Согласно обзору юристов, главный вывод доклада сводится к следующему: ситуация с правами человека в Грузии вызывает серьезную обеспокоенность и требует активного международного мониторинга.



В числе предложенных мер – активизация различных механизмов ООН, включая специальные процедуры и возможное открытие офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в стране.



«Широкие отсылки на международные механизмы надзора и/или привлечения к ответственности в рекомендациях не только отражают серьезность ситуации внутри страны, но также могут служить индикатором того, что в условиях подрыва демократии, институциональных рамок защиты прав человека и судебной системы на национальном уровне, а также фактического захвата государства, международные инструменты приобретают особое значение», – резюмирует GYLA.





