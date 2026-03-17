Католикос-патриарх всея Грузии Илия II госпитализирован

17.03.2026 10:11





93-летний Католикос-патриарх всея Грузии госпитализирован в Тбилиси «из-за внезапного ухудшения состояния здоровья».



Первоначально информацию распространила проправительственная телекомпания «Имеди». Позже с заявлением выступила Патриархия Грузии:



«Его Святейшество и Блаженство, Католикос-патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре. Состояние проблемное, однако стабильное. Просим всех о молитвенной поддержке».



Состояние патриарха ухудшилось в ночь на вторник. Министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе сообщил, что пациенту проведены все необходимые обследования и медицинские процедуры.



Состояние Илии II оценивается как стабильное, однако остается требующим повышенного внимания. Он находится в отделении реанимации.



По словам врачей, патриарх был доставлен в клинику с массивным желудочным кровотечением. Ему оказана соответствующая медицинская помощь, но состояние остается серьезным: гемодинамика нестабильна.



«В результате медицинского вмешательства кровотечение было остановлено. <...> Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить все жизненно важные функции, необходимые для здоровья патриарха», — рассказал Сарджвеладзе.



Илия Второй (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1960-м - Московскую духовную академию. В 1977 году был избран Католикосом-Патриархом всея Грузии.



Митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио Муджири был установлен патриаршим местоблюстителем в 2017 году.





