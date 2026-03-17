Сарджвеладзе: Делается все возможное для скорейшего восстановления всех важных показателей, необходимых для здоровья Патриарха, ситуация очень сложная

17.03.2026 10:26





По заявлению министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, Патриарх остаётся в реанимационном отделении, ситуация по-прежнему очень сложная и требует особого внимания.



По словам министра, в данный момент особенно важно, чтобы жизненно важные параметры оставались стабильными.



«Ситуация остаётся очень сложной, крайне серьёзной, учитывая, что до стабилизации гемодинамики нам ещё предстоит пройти большой путь. В этот момент особенно важно, чтобы жизненно важные параметры сохранялись стабильно, что сейчас обеспечивается медикаментозно. Разумеется, пациент находится под интенсивным наблюдением. Проводится постоянный контроль и делается всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить все жизненно важные показатели, необходимые для его здоровья.



Он по-прежнему находится в реанимационном отделении. Состояние связано с язвенной патологией желудка, откуда наблюдалось кровотечение. Соответственно, было проведено немедленное вмешательство, в результате которого кровотечение удалось остановить. Таким образом, сейчас наиболее важными являются реанимационные мероприятия. Обеспечено особое внимание и наблюдение, и делается всё, чтобы как можно быстрее восстановить все необходимые для здоровья Патриарха функции. Были проведены медицинские манипуляции, благодаря которым удалось остановить кровотечение», — заявил Сарджвеладзе.



Из-за ухудшения состояния здоровья Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был помещён в Кавказский медицинский центр, где находится под наблюдением врачей.





