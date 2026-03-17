|
|
|
Сарджвеладзе: Делается все возможное для скорейшего восстановления всех важных показателей, необходимых для здоровья Патриарха, ситуация очень сложная
17.03.2026 10:26
По заявлению министра здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, Патриарх остаётся в реанимационном отделении, ситуация по-прежнему очень сложная и требует особого внимания.
По словам министра, в данный момент особенно важно, чтобы жизненно важные параметры оставались стабильными.
«Ситуация остаётся очень сложной, крайне серьёзной, учитывая, что до стабилизации гемодинамики нам ещё предстоит пройти большой путь. В этот момент особенно важно, чтобы жизненно важные параметры сохранялись стабильно, что сейчас обеспечивается медикаментозно. Разумеется, пациент находится под интенсивным наблюдением. Проводится постоянный контроль и делается всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить все жизненно важные показатели, необходимые для его здоровья.
Он по-прежнему находится в реанимационном отделении. Состояние связано с язвенной патологией желудка, откуда наблюдалось кровотечение. Соответственно, было проведено немедленное вмешательство, в результате которого кровотечение удалось остановить. Таким образом, сейчас наиболее важными являются реанимационные мероприятия. Обеспечено особое внимание и наблюдение, и делается всё, чтобы как можно быстрее восстановить все необходимые для здоровья Патриарха функции. Были проведены медицинские манипуляции, благодаря которым удалось остановить кровотечение», — заявил Сарджвеладзе.
Из-за ухудшения состояния здоровья Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был помещён в Кавказский медицинский центр, где находится под наблюдением врачей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна