Патриархия: Состояние Илии II проблемное, но стабильное

17.03.2026 10:27





«Состояние Патриарха остаётся проблемным, однако стабильным», — говорится в заявлении Грузинской православной церкви.



«В связи с внезапным ухудшением состояния здоровья, Его Святейшество и Блаженство, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в настоящее время находится в Кавказском медицинском центре. Состояние остаётся проблемным, однако стабильным.



Просим всех о молитвенной поддержке», — говорится в заявлении.





